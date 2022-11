Morte dell’ambasciatore italiano Attanasio in Congo: la procura di Roma chiede processo per due dipendenti del Programma Alimentare Mondiale

La procura di Roma ha chiesto il processo per due dipendenti del Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia dell'Onu, per la vicenda legata alla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi il 22 febbraio dell’anno scorso a Goma, nella zona del Parco del Virunga, in Congo.

Nei confronti di Rocco Leone e Mansour Luguru Rwagaza, il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Sergio Colaiocco, contestano il reato di omicidio colposo. I due sono gli organizzatori della missione del nord del Paese africano durante il quale i due italiani furono uccisi.

Intanto il 6 luglio scorso i carabinieri del Ros, su delega della procura di Roma e in collaborazione della Farnesina, erano andati in missione in Congo per interrogare i cinque soggetti arrestati dalle autorità locali per l’omicidio di Attanasio e del militare Iacovacci. Obiettivo era quello di verificare, alla luce del materiale probatorio raccolto in Italia, la attendibilità delle dichiarazioni rese dai cinque. Oltre agli interrogatori la missione degli uomini del Raggruppamento operativo speciale aveva puntato a scambi di elementi investigativi raccolti tra i due Paesi e l’acquisizione dei dati sul traffico telefonico.

L’attività era durata una settimana ed era stata svolta dalla sezione antiterrorismo del Ros assieme al reparto investigazione scientifiche e al Gis.