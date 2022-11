Chiamò Meloni “bastarda”, al via il processo per diffamazione a Roberto Saviano. Salvini chiede di essere parte civile. L’avvocato della premier: “Valutiamo se ritirare la querela”

Si apre oggi il processo a Roma nei confronti di Roberto Saviano accusato di diffamazione nei confronti dell'attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo scrittore, durante una puntata di “Piazzapulita” su La7 a dicembre 2020 sul tema dei migranti, si era riferito alla leader di Fratelli d'Italia chiamandola «bastarda». L'indagine era stata avviata dopo una querela presentata da Meloni e nel novembre dello scorso anno il gup di Roma ha disposto il rinvio a giudizio per lo scrittore.

«Matteo Salvini ha presentato istanza per essere parte civile in questo processo», ha annunciato Saviano dopo l'udienza, durata pochi minuti. Il processo è stato aggiornato al 12 dicembre sempre davanti al tribunale monocratico.

L’autore di Gomorra, sul suo profilo Twitter, ha ringraziato «i media stranieri che danno attenzione a ciò che accade in Italia. Un governo liberticida che porta a processo chi critica. Un primo ministro contro uno scrittore, come se avessero uguale peso. Intimidire me per intimidire chiunque critichi l’operato di questo governo».

Ringrazio i media stranieri che danno attenzione a ciò che accade in Italia. Un governo liberticida che porta a processo chi critica. Un primo ministro contro uno scrittore, come se avessero uguale peso. Intimidire me per intimidire chiunque critichi l’operato di questo governo. pic.twitter.com/iKYrqv6cxz — Roberto Saviano (@robertosaviano) November 14, 2022

«La querela nasce dal livore utilizzato», ha dichiarato l'avvocato Luca Libra, legale del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, prima di entrare in aula. «Io ho insegnato a mio figlio che la parola “bastardo” è un'offesa. Valuteremo comunque se ritirare la querela». Fuori dall'aula sono presenti fra gli altri Kasia Smutniak, gli scrittori Sandro Veronesi, Michela Murgia, Nicola Lagioia e il direttore de La Stampa Massimo Giannini.