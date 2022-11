G20, Lavrov: "Ucraina rifiuta i negoziati proponendo condizioni irrealistiche"

Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, dopo il vertice del G20, ha detto di aver avuto "una breve conversazione" con il presidente francese Emmanuel Macron sul conflitto in Ucraina e che questi "ha ribadito la sua intenzione di continuare i contatti" con Putin "per individuare alcuni accordi che, come dice lui, aiuteranno a risolvere l'intera situazione", nonostante l'Ucraina continui a "rifiutare categoricamente ogni negoziato proponendo condizioni irrealistiche".

00:22