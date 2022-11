“Berlusconi pronto a volare a Mosca per convincere Putin sulla pace”: l’indiscrezione di The Spectator, smentita da Forza Italia

«Silvio Berlusconi crede che solo lui possa attirare al tavolo delle trattative il suo vecchio amico Vladimir Putin e intende provarci prima di Natale». Il settimanale conservatore “The Spectator” riporta l’intenzione del leader azzurro di andare a Mosca per tentare di porre fine al conflitto in Ucraina.

L’autore dell’articolo – intitolato “Berlusconi potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina?” – è Nicholas Farrell, giornalista inglese consigliere e amico dell’ex presidente del Consiglio. Anni fa Farrell fece la famosa intervista in cui Berlusconi disse: «Mussolini non ha mai ammazzato nessuno, mandava la gente in vacanza al confino». Ora nell’articolo ritrae il leader di Forza Italia su uno sfondo rosa circondato da colombe e lo definisce il «magnate dei media di 86 anni ed ex primo ministro italiano» che «vuole un accordo di pace, mediato da lui».

Secondo il retroscena del giornalista, «Silvio Berlusconi crede che solo lui possa persuadere il suo vecchio amico Vladimir Putin ad andare al tavolo negoziale» per la pace in Ucraina. Berlusconi, aggiunge Farrell, «vuole provarci prima di questo Natale. L’86enne ex leader italiano e tycoon vuole un accordo di pace» tra Russia e Ucraina, «mediato da lui stesso, affinché sia il suo canto del cigno politico. Il suo jet privato è già in standby».

«A livello internazionale – continua Farrell – non ci potrebbe essere tempistica migliore. La Russia ha subito un’altra umiliazione militare con la ritirata da Kherson e pare che l’amministrazione Biden stia facendo pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky per pensare davvero di stringere un accordo di pace».

Viene citato Vittorio Sgarbi, «confidente di Berlusconi e ora sottosegretario alla Cultura nel nuovo governo di Giorgia Meloni», che secondo Farrell riterrebbe Berlusconi «l'unico mediatore possibile». Il leader azzurro, prosegue l’articolo, «crede di potercela fare e, se lo farà, senza minare la posizione della Nato, entrerà nei libri di storia come un eroe globale».

Ma Forza Italia – come riporta Repubblica – smentisce: l’intenzione di Berlusconi, riportata dallo Spectator, di andare a Mosca per una visita di pace non è veritiera.