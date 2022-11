Usa, i matrimoni omosessuali diventano legge: superato il voto al Senato

Prima che suoni la campanella e che il nuovo Congresso entri in carica l’amministrazione di Joe Biden è riuscita a trasformare in legge federale il Respect for Marriage Act, il provvedimento che legalizza in tutta l’Unione i matrimoni omosessuali. Si evita, quindi, che i same-sex marriages, come vengono chiamati negli Stati Uniti, facciano la fine del diritto all’aborto, adesso fuori dalla teca protettiva della legge federale per via del ribaltamento della sentenza Roe v. Wade da parte della Corte Suprema.

Negli Stati Uniti i matrimoni omosessuali si fondavano sulla sentenza Obergfell v. Hodges, che il giudice della Corte Suprema, Clarence Thomas, aveva definito «sotto attacco». La dichiarazione di Thomas risaliva a luglio, mese in cui alla Camera si è votato per la prima volta sulla norma. Da allora, il provvedimento è stato osteggiato dai repubblicani al Senato, ansiosi di conoscere i risultati delle Midterm prima di scegliere cosa fare. Lunedì, però, è arrivata la notizia di un accordo tra i democratici e 10 senatori repubblicani, sufficienti per rompere l’ostruzionismo e trasformare il provvedimento in legge federale. Alla fine a votare a favore sono stati 12 repubblicani, mentre 37 hanno votato contro. Decisiva è stata la mediazione di tre senatori del Gop: Susan Collins (Maine), Rob Portman (Ohio) e Tom Tillis (North Carolina). La Camera adesso dovrà tornare ad esprimersi sulle modifiche apportate dal Senato e, salvo colpi di scena, il provvedimento dovrebbe arrivare sulla scrivania di Biden prima di gennaio.

Non solo un punto da depennare sull’agenda dell’amministrazione dem, ma anche un colpo politico di non poco conto. Senza l’accordo al Senato, il Congresso rinnovato avrebbe allungato i tempi per la ratifica della legge. I risultati delle elezioni di metà mandato hanno cambiato lo scenario della democrazia Usa: il Senato è rimasto ad appannaggio dei democratici, mentre alla Camera la nuova maggioranza sarà repubblicana, seppur meno ampia rispetto alle attese. Tornare a parlare della legge a gennaio sarebbe stato un duro colpo per il provvedimento che sarebbe stato tenuto a macerare per altri mesi, rischiando un attacco da parte della Corte Suprema. Il ribaltamento avrebbe potuto mettere al bando i matrimoni omosessuali in Arizona, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah e Wisconsin.

«L'amore è amore, e gli americani dovrebbero avere il diritto di sposare la persona che amano» ha detto Biden dopo il passaggio al Senato. Non solo, però: anche la chiesa mormona ha detto di apprezzare la nuova norma sostenendo che sia «la via da seguire. Mentre lavoriamo insieme per preservare i principi e le pratiche della libertà religiosa insieme ai diritti delle persone LGBTQ, si può fare molto per guarire le relazioni e promuovere una maggiore comprensione». L’opinione pubblica, da tempo attenta ai diritti delle minoranze e a favore di un allargamento di essi in tutto il Paese, basti pensare al grande dibattito che ha suscitato il ribaltamento di Roe v. Wade, sostiene per larga parte che questa svolta sia un bene per la società americana. In uno studio realizzato dal Pew Research Center, infatti, il 61% degli americani si è detto soddisfatto, mentre il 37% ritiene che violi principi religiosi. I picchi più alti nel sostegno arrivano dall’ala più liberale del Partito democratico, 90% di supporto, mentre quelli più bassi arrivano dalla sponda più conservatrice del Grand Old Party, 66% di avversione.

Mentre il partito repubblicano pensa di affidare la leadership del partito a Ron De Santis, firmatario del «Don’t say gay bill» per non far parlare di omosessualità nelle scuole medie ed elementari della Florida, quasi fosse un trauma da non far avere ai giovani, il partito democratico fa sua una battaglia di civiltà che rilancia l’operato di un’amministrazione spesso impantanata.