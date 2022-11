“Zio Chen”, il maratoneta cinese che corre fumando

È soprannominato "uncle Chen” ed è noto per un’impresa alquanto insolita: partecipare alla maratone fumando per il tutto il percorso, finendo le gare con un tempo competitivo. L’ultima, la maratona di Xin’anjiang in Jiande del 6 novembre, l’ha conclusa in 3 ore e 28 minuti, arrivando 574esimo in una competizione che vedeva quasi 1.500 partecipanti.

Inutile dire che la storia del runner tabagista, Chen Bang-Xian, 50enne originario di Guangzhou, è diventata virale in breve tempo in tutto il mondo: il gruppo che ha organizzato la maratona ha condiviso i suoi tempi e un'immagine del certificato che ha ricevuto per aver terminato la gara. E le sue foto, mentre corre e si accende una sigaretta dietro l’altra, sono state condivise su Weibo, la piattaforma social cinese.

Tra gli utenti c’è chi si è complimentato con lui per la tenuta del suo fiato, ma non sono mancate anche le critiche. Lo “zio Chen” è stato infatti accusato di danneggiare gli altri concorrenti con il fumo passivo. Ma gli organizzatori dell'evento hanno confermato che fumare mentre si gareggia non è contro le regole.

Per Chen la maratona di Xin’anjiang in Jiande era la terza impresa: anche nel 2018, durante la maratona di Guangzhou, ha concluso la gara con un tempo di 3 ore 36 minuti e svariate sigarette lasciate lungo il percorso. Nel 2019, tra una boccata di ossigeno e una di tabacco, ha finito la maratona di Xiamen in 3 ore 32 minuti. Chen, quindi, non solo fuma mentre corre, ma diventa ogni volta più veloce.

Chen è anche un ultramaratoneta e, da quanto si apprende, ha percorso 50 km in 12 ore. La teoria del runner tabagista – riportano i media cinesi – è che il fumo faccia bene. Nessuno consiglia di seguire il suo esempio, ma a lui poco importa: continuerà per la sua strada tagliando traguardo dopo traguardo.