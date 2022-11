Allo studio il raddoppio dell’assegno per le famiglie numerose

Allo studio del Governo il raddoppio, a partire dal 2023, dell'assegno unico universale - che passerebbe quindi da 100 a 200 euro - per i nuclei famigliari con quattro figli o più, da inserire nella legge di bilancio. È una delle proposte avanzate, dal ministero della Famiglia per sostenere le famiglie numerose nella cura e nel sostentamento dei figli.

«Famiglia e natalità sono al primo punto del nostro programma e nonostante la situazione di emergenza daremo presto un primo segnale, correggendo l’assegno unico che nella sua formulazione attuale penalizza paradossalmente proprio le famiglie più numerose»: è stata la promessa di Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità al Forum delle Associazioni Familiari, riunitosi lo scorso sabato 12 novembre a Roma.

“Quoziente familiare”: fisco, nidi, mense scolastiche, ecco cosa cambia con il nuovo sistema di calcolo che potrebbe mandare in soffitta l’Isee

Secondo i dati dell’Osservatorio dell’Inps, nei primi 7 mesi di attività l’assegno unico universale ha erogato un totale di quasi 9 miliardi di euro a circa 6 milioni di famiglie per 9,3 milioni di figli. L’importo medio per ciascun figlio è di 145 euro al mese, mentre per ogni nucleo la media sale a 233 euro.

Nel dettaglio, i dati permettono di sapere che la maggior parte delle domande arriva da famiglie con un figlio (2,6 milioni) e due figli (2,1 milioni), mentre scendono drasticamente già a partire da quelle con tre figli (meno di 400mila famiglie) e calano ulteriormente via via che si arriva a quattro figli (58 mila), cinque figli (meno di 10mila) e sei o più figli (3.180 famiglie).