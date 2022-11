Bce, inizia la stretta su bilancio e portafogli di bond. Per Lagarde il Quantitative tightening inizia nel 2023

La discussione sulla stretta di bilancio è iniziata. E i primi dettagli operativi arriveranno già a dicembre. La Banca centrale europea (Bce), come aveva spiegato la presidente Christine Lagarde durante la riunione di ottobre, fornirà le indicazioni generali sul Quantitative tightening (Qt, o restringimento quantitativo). C’è certezza che inizierà nel 2023, probabilmente a cavallo del primo e del secondo trimestre. Su velocità e ampiezza il braccio di ferro tra il fronte del Nord e gli altri, come Italia, Francia e Spagna, che chiedono più gradualità nella normalizzazione. Christine Lagarde ha confermato oggi la volontà di fornire le specifiche del nuovo processo. I mercati attendono risposte nette.

Un anno fa Lagarde, nella riunione del 16 dicembre, spiegò di aver iniziato il processo per il ritorno alla normalità monetaria. Un percorso già allora considerato «lungo», parola ripetuta a più riprese nel corso del 2022. L’inflazione, seppur elevata già sul finale d’anno, è poi esplosa – per persistenza e magnitudo – a seguito dell’invasione russa in Ucraina. Ora, dopo un rialzo da 50 punti base in luglio e due da tre quarti di punto in settembre e ottobre, si viaggia verso un ulteriore incremento del costo del denaro a dicembre. Cinquanta punti base chiedono i Paesi più preoccupati delle conseguenze sulla crescita economica, settantacinque punti i Paesi più intransigenti nel contrastare le fiammate dei prezzi. Germania, Paesi Bassi, Austria e Baltici chiederanno più ortodossia. Ma non è detto che la ottengano, visto che Lagarde desidera sempre ottenere una collegialità di fondo nelle decisioni di politica monetaria. Però, un’apertura c’è stata: «A dicembre illustreremo i principi chiave per ridurre le partecipazioni in bond in portafoglio.

Parallelamente, rimarranno in vigore i nostri strumenti per preservare la trasmissione ordinata della politica monetaria, in particolare i reinvestimenti flessibili nell’ambito del programma di acquisto per l’emergenza pandemica (Pepp, ndr) e il nuovo strumento di protezione della trasmissione" (Transmission protection instrument, o Tpi, lo scudo anti-spread, ndr)». Così la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo discorso all’European Banking Congress.

Il compromesso alla base di tutto è l’annuncio del Qt a dicembre. I segnali c’erano tutti. Il vice presidente della Bce, Luis de Guindos, ha spiegato in una intervista a Politico che Francoforte «avvierà la riduzione del bilancio e delle obbligazioni detenute sicuramente nel 2023». Per far ciò, ha fatto notare, servirà «tantissima prudenza». Il piano su cui si muovono i policymaker è inclinato. Ma c’è la possibilità di uno stratagemma. «Dal mio punto di vista potremmo iniziare non reinvestendo i titoli in scadenza in portafoglio», ha detto De Guindos. In altre parole, il Qt passivo. La riduzione dei portafogli di bond acquistati attraverso l’Asset purchase programme (App) e il Pandemic emergency purchase programme (Pepp) dovrà avvenire, tuttavia, con gradualità precisa. «Saranno decisioni prese meeting by meeting», ha detto il membro del Board Isabel Schnabel. Riunione per riunione, quindi.

Il quadro è complicato anche dalla stabilità finanziaria, in costante deterioramento negli ultimi due trimestri. A tal punto da indurre lo European systemic risk board (Esrb) a lanciare il primo “general warning” della sua storia a fine settembre. Lo ha ricordato anche De Guindos parlando alla Euro Finance Week di Francoforte. Pertanto, il processo di riduzione delle attività dovrà essere calibrato al meglio dall’Eurotower. E dai circa 2.000 miliardi di euro del post Lehman Brothers si è passati agli attuali 8.800 miliardi. Tanto, troppo. Ed è per questo che, secondo Lagarde, occorre presto una riflessione sul portafoglio di titoli della Bce. Parole condivise anche da Klaas Knot, numero uno della De Nederlandsche Bank (DNB), la banca centrale dei Paesi Bassi. Secondo il quale Francoforte potrebbe rallentare il ritmo del rialzo dei tassi d’interesse ma, la nota cruciale, «deve avviare al più presto il Quantitative tightening». Per Knot «man mano che la politica monetaria si restringe diventerà più probabile che il ritmo dell’aumento dei tassi rallenti». Secondo Knot «il livello neutrale potrebbe essere raggiunto già il mese prossimo, all’interno di un forchetta generalmente accettata compresa tra l’1,5 e il 2%». Raggiunta tale soglia, ha sottolineato Knot, la Bce dovrebbe «passare in territorio restrittivo» per comprimere la domanda, ma anche cominciare a ridurre i programmi di acquisto messi in campo negli ultimi decenni.

«Non c’è dubbio che si dovrà dare un segnale, e un segnale chiaro, riguardo al Qt nella riunione di dicembre», fa notare un alto funzionario della Bce. «Farà parte del “viaggio” intrapreso un anno fa, e non si potrà rallentare ancora. Le dinamiche di formazione dei prezzi sono tali che non ci potranno essere ulteriori ritardi nell’analisi dei costi e dei benefici del Qt», continua. La linea dei Paesi del Nord potrebbe essere quella scelta anche da Lagarde, per compensare gli ulteriori rialzi dei tassi che arriveranno. Del resto, le parole di Joachim Nagel, capo della Bundesbank, vanno in questa direzione. La Bce deve continuare ad alzare i tassi di interesse in modo deciso e dovrebbe dare il via al Quantitative tightening dall’inizio del 2023. Così il presidente della Buba. «Dobbiamo alzare con decisione i nostri tassi di riferimento e adottare un atteggiamento restrittivo – ha dichiarato Nagel –. Non possiamo fermarci qui. Sono necessari altri passi decisivi». All'inizio del prossimo anno, «dovremmo iniziare a ridurre il nostro bilancio, non reinvestendo più completamente tutti i titoli in scadenza», ha detto il numero uno della Buba.

Frederik Ducrozet, capo della ricerca macroeconomica di Pictet, ha pochi dubbi sulle dinamiche che ci saranno nei prossimi mesi. Secondo l’economista transalpino, «l’elefante nella stanza potrebbe avere le dimensioni del bilancio della Bce». Possibile, secondo Ducrozet, l’avvio del Qt passivo nel secondo trimestre del prossimo anno. «Sulla base delle nostre ipotesi per i rimborsi Qt e Tltro, il bilancio della Bce si ridurrebbe da 8,8 trilioni di euro al suo picco (70% del Pil dell’area euro) a 7,0 trilioni di euro alla fine del 2023 (53% del Pil dell’eurozona)», dice. Molte le incognite, però. A cominciare dalle spaccature all’interno del Consiglio direttivo e per finire con l’andamento dell’inflazione e la profondità della recessione che sarà.