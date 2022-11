Pratiche ingannevoli per il passaggio al mercato libero, l’Antitrust sanziona per 5 milioni Enel e altre agenzie partner

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione da oltre 5 milioni di euro a Enel energia e ad agenzie partner per pratiche ingannevoli nella vendita di servizi energetici. Le associazioni di consumatori plaudono alla decisione: «Ottima notizia. Finalmente una condanna in solido per il teleselling! Una vittoria importante, che abbiamo ottenuto segnalando la pratica commerciale ingannevole dopo aver ricevuto diverse lamentele da parte dei consumatori» afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, l'associazione segnalante.

Che cosa è successo? Come si legge dalla relazione dell’Autority «il procedimento trae origine dalle numerose segnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori che lamentano l’ingannevolezza di un messaggio diffuso da una segreteria telefonica e da operatori di call center attivi nel settore della fornitura di servizi di energia, riguardante la presunta data di cessazione del regime di maggior tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel settore dell’energia elettrica (prevista originariamente al 1° gennaio 2023, attualmente il termine della maggior tutela elettrica per le famiglie è previsto al 10 gennaio 20245), comunicata come imminente e di gran lunga anticipata rispetto alla data di cessazione effettiva, in alcuni casi prospettando come obbligatorio6 il passaggio al mercato libero. Il messaggio, dal contenuto ingannevole ha lo scopo di indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto sul mercato libero dell’energia con la società Enel Energia S.p.A».

«Fare indebita pressione a chi è nel mercato tutelato per costringerlo a passare al libero, prospettandogli l'obbligo di farlo e la fine imminente della tutela, è un classico, una delle tecniche più utilizzate dai venditori. Ora speriamo che questa pratica scorretta abbia fine» conclude Dona.

Si tratta di un nuovo capitolo nella saga delle telefonate disturbo e del caos per la fine del mercato tutelato dell’energia. «La decisione dell’Antitrust che ha sanzionato con 5 milioni di euro Enel e società associate conferma in modo definitivo come le società energetiche siano direttamente responsabili del comportamento dei propri venditori». Lo afferma Assoutenti, secondo cui il provvedimento dell’Autorità segna un importante precedente.

«Troppo spesso le grandi società dell’energia si affidano ad operatori di vendita che, pur di incrementare i contratti con gli utenti, ricorrono a pratiche aggressive e scorrette – afferma il presidente Furio Truzzi – Ne è un esempio il caso delle informazioni ingannevoli sulla fine del mercato tutelato, che spingono i consumatori a fare scelte economiche sulla base di presupposti falsi ed errati, con danni da centinaia di milioni di euro per gli utenti dell’energia».

«Le aziende che si affidano ad operatori scorretti sono responsabili in prima persona degli illeciti commessi, ed in tal senso la sanzione dell’Antitrust apre la strada ad altri procedimenti analoghi sia nel settore dell’energia che in quello della telefonia» conclude Truzzi.

Intanto dal fronte bollette oggi è arrivata anche un’altra novità: Arera ha comunicato di aver prorogato al 1° aprile 2023 la data di attivazione del Servizio a tutele graduali (STG) per le microimprese e per i clienti non domestici (per esempio i condomini) che - a partire dal 1° gennaio 2023, come previsto dalla legge concorrenza - non potranno più essere riforniti nel servizio di maggior tutela. Arera ha precisato che «nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 1° aprile 2023 le microimprese e i clienti non domestici che ancora non avranno scelto un venditore del mercato libero, saranno serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la Maggior tutela, alle stesse condizioni, con continuità della fornitura». Per il Codacons si tratta di una mossa insufficiente: «Nei giorni scorsi avevamo lanciato l’allarme per i condomini che, a partire da gennaio 2023, avrebbero subito lo stop del mercato tutelato della luce – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un cambiamento che avrebbe provocato il caos nel settore dei condomini, già oggi in gravi difficoltà nel pagamento delle utenze energetiche. Il problema, tuttavia, è che il caro-bollette farà sentire i suoi effetti anche nel 2023 e, considerate le tariffe astronomiche in vigore sul mercato libero (+329% su base annua ad ottobre), riteniamo il provvedimento di Arera insufficiente: il mercato a maggior tutela deve essere prorogato per tutto il 2023 e per tutte le categorie di utenti, compresi condomini e microimprese, in modo da mettere al riparo le utenze dagli abnormi incrementi delle tariffe energetiche» dice Carlo Rienzi, Presidente Codacons.