La frana a Ischia, trovato un secondo cadavere, era una bimba. Si scava per cercare almeno 11 dispersi tra cui 4 bambini. In arrivo due milioni. Meloni: “Al più presto sull’isola”. De Luca: ci aspettiamo più soldi

È stato recuperato questa mattina un secondo cadavere a Casamicciola, una bambina di 5,6 anni. Al momento non è nota l'identità: è stata trovata in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. È probabile che nello stesso punto vi siano altri corpi individuati dai cani dei soccorritori.

Ischia, il fronte della frana e le case travolte

Le abitazioni coinvolte dalla frana dovrebbero essere quindici. La prima vittima identificata è Eleonora Sirabella, 31 anni. Commessa in un negozio di Ischia, è stata tradita dal suo sogno più grande, finalmente da un anno aveva trovato una casa dove poter andare a convivere con Salvatore, l’amore della sua vita.

Intanto continua l’allerta arancione per il maltempo oggi in Campania, Calabria e Sicilia; gialla in Basilicata. «Sono vicino alla popolazione dell'isola d'Ischia, colpita da un'alluvione. Prego per le vittime, per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti in soccorso» ha detto papa Francesco all'Angelus.

Ischia il giorno dopo la frana: la spiaggia è un cimitero delle auto trascinate dal fango

Il Cdm a Palazzo Chigi: “Stanziati due milioni di euro”

Questa mattina si è tenuto a Palazzo Chigi il Cdm straordinario con il seguente ordine del giorno: «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022». In apertura la presidente del Consiglio Meloni, ha rinnovato «i sentimenti di vicinanza e solidarietà a tutta la popolazione ai sindaci», e a tutta la comunità di Ischia da parte del governo. Allo stesso tempo ha espresso profonda gratitudine «per l'impegno ininterrotto profuso fin da ieri da parte di tutte le forze di soccorso in particolare ai vigili del fuoco impegnati a scavare tra fango e macerie». Presenti alla riunione tra gli altri, i ministri Antonio Tajani (anche vicepremier), Elisabetta Alberti Casellati, Schillaci, Nello Musumeci, Adolfo Urso, Matteo Piantedosi, Francesco Lollobrigida, Giberto Pichetto Fratin, Eugenia Roccella e Daniela Santanchè. «Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile, ha dichiarato lo stato di emergenza al quale farà seguito l'ordinanza del capo della Protezione civile, e ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro» ha annunciato al termine dell’incontro, durato circa un’ora, il ministro per il Sud Nello Musumeci.

«Per il governo l'emergenza deve essere superata, in questo senso si è dato incarico al ministero per la Protezione civile a dare vita a un gruppo di lavoro fra ministeri interessati per mitigare il rischio di frane e alluvioni legate al dissesto idrogeologico – continua Musumeci -. Occorre portare avanti «il piano nazionale per il cambiamento, avviato nel 2016, ma che aspetta ancora l'approvazione definitiva». La premier Meloni sarà a Ischia nei prossimi giorni «ma non prima di avere chiaro il quadro, anche sui dispersi, altrimenti sarebbe solo una passerella».

Simonetta Calcaterra è stata nominata commissaria per la gestione dell'emergenza

Da giugno scorso, Calcaterra è stata nominata commissario prefettizio di Casamicciola dopo che le dimissioni di 7 consiglieri comunali della cittadina termale sull'isola di Ischia hanno obbligato il prefetto di Napoli Palomba a sospendere il consiglio comunale. Calcaterra, 61 anni, è stata commissario prefettizio nel vicino comune di Lacco Ameno dal 16 ottobre 2019 alla data delle elezioni amministrative del 20 settembre 2020. Laureata in giurisprudenza, ha iniziato la propria carriera nel 1991 nella prefettura di Brescia e nel 1993 è passata alla prefettura di Napoli. Dal 2017 è stata in servizio presso la prefettura di Bari come capo ufficio del rappresentante dello stato e della conferenza permanente.Tra gli incarichi ricoperti in precedenza, è stata commissario prefettizio di Cardito dal 2014 dal 2017 e di Altamura dal 2018. Fin dai suoi primi passi alla guida del comune ischitano di Casamicciola, ha denunciato l'abusivismo edilizio e i rischi collegati ad una ricostruzione selvaggia dopo il terremoto che nel 2017 ha colpito l'isola, danenggiando parte dell'abitato.

Il presidente della Campania De Luca: “Demolire le case a rischio”

«Dal governo ci aspettiamo la nomina di un commissario straordinario anche per l'aspetto idrogeologico, lo stato di calamità e fondi aggiuntivi». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervistato a Rai News su quanto si attende dal governo dopo la frana a Casamicciola. E poi ha aggiunto: «Prevedo che tra un mese resteremo soli, mi auguro di essere smentito. Bisogna avere il coraggio di parlare chiaro ai cittadini e bisogna chiederlo anche agli amministratori locali. In alcune aree per ragioni idrogeologiche non si può abitare. La nostra proposta è chiara: bisogna demolire gli alloggi costruiti sui greti dei fiumi, in aree idrogeologiche delicate, in zone di vincolo ambientale assoluto, sulle aree demaniali o costruite da aziende della camorra. L'abusivismo di necessità non esiste. Esiste la condizione sociale di necessità, ma l'abusivismo è sempre illegale».

I soccorsi

Questa mattina un elicottero HH139 dell'Aeronautica Militare ha effettuato un operazione di ricerca e soccorso nelle zone colpite dalla frana di Ischia. L'operazione ha portato al salvataggio di 5 persone, 3 adulti e 2 bambini che erano rimasti isolati in un agriturismo: recuperati con il verricello dell'elicottero sono stati trasportati a Casamicciola.

Sono circa 220 le unità delle forze dell'ordine, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, impegnate a Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, per le attività di soccorso e ricerca dei dispersi. Lo ha detto il prefetto di Napoli Claudio Palomba al termine della riunione del centro coordinamento soccorsi svolta questa mattina in Prefettura a Napoli. Il direttore regionale dei Vigili del fuoco della Campania, Emanuele Franculli, ha fatto sapere che «dalle 100 unità di ieri passeremo oggi a circa 150 unità, con oltre 50 mezzi dislocati sul'isola». Anche l'Arma dei Carabinieri, ha sottolineato il generale Enrico Scandone, comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, «è stata impegnata sin da subito nei soccorsi. Già ieri la presenza è stata rinforzata con l'invio di 30 unità, oggi arriveranno altre 16 unità tra cui 6 militari dei Forestali con 3 droni per rilevamento del dissesto idrogeologico».

Due milioni di stanziamento

È di due milioni di euro, secondo le stime del Dipartimento per la Protezione civile, il primo stanziamento che dovrebbe essere deciso dal Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza a Ischia.

«Come noto a partire dalle prime ore del 26 novembre 2022, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dalla predetta data, il territorio dell'isola di Ischia - si legge nello schema di delibera - è stato interessato da eventi alluvionali e franosi di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, con ricerche e soccorsi attivati sin dal verificarsi dell'evento, che risultano tuttora in corso. In particolare, i suddetti eventi meteorologici hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione e la cui compiuta ricognizione e' in corso». «Sulla base dei dati allo stato disponibili, d'intesa con la Regione Campania, si ritiene che - si legge ancora - gli eventi citati siano stati tali da trascendere le capacità operative e finanziarie degli Enti competenti in via ordinaria rendendosi, quindi, necessario il concorso del Servizio nazionale della protezione civile». «Ciò posto, questo Dipartimento ritiene che la suddetta Regione Campania possa fare fronte alle esigenze più immediate con la somma di euro 2.000.000. Agli esiti degli ulteriori approfondimenti circa l'effettivo impatto degli eventi" potrà essere proposta al Consiglio dei ministri "l'eventualità di una o più deliberazioni. Relativamente alla copertura finanziaria dell'onere sopra indicato di euro 2.000.000,00 la delibera allegata dispone che la somma anzidetta sia posta a carico del Fondo per le emergenze nazionali. Si evidenzia, inoltre, che, in considerazione delle deliberazioni già adottate dal Consiglio dei ministri, alla data odierna, sullo stanziamento previsto per il Fondo per le emergenze nazionali» sono disponibili «per l'esercizio 2022, euro 81.126.465,07».

Il sindaco di Napoli

«C'è stata una difficoltà legata al fatto che, non avendo potuto mandare nessuno sull'isola, la parte di comunicazione dei centri comunali non è stata ben coordinata e ci sono state molte voci che circolavano, indiscriminate. Si è parlato di 8 morti, di una vittima a mare, in realtà erano voci che circolavano in un momento di grande difficoltà e confusione». Lo ha detto ieri il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando della situazione a Casamicciola. I soccorritori hanno recuperato in piazza Maio il corpo di una donna proveniente da un Paese dell'Est, poi risuktata di origine bulgara, e sposata con un cittadino dell’isola. In precedenza il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso dell'inaugurazione della M4 a Milano, aveva parlato di 8 morti, ma era stato poi smentito dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba. «Il nucleo familiare con il neonato che era dato per deceduto, che era proprio nella zona delle frane – ha aggiunto il prefetto – al momento si sta recando in ospedale».

Il vescovo di Ischia

«Dovremo, dopo che la tempesta del dolore ci rende più lucidi, fermarci e con franchezza trovare le cause umane di questo disastro. Senza puntare il dito contro nessuno non potremo non chiederci, facendo memoria di un passato non così lontano: Abbiamo fatto tutta la nostra parte, perché questo evento non fosse un disastro annunciato». È quanto scrive in un messaggio pubblicato sul sito della diocesi, il vescovo di Pozzuoli ed Ischia, monsignor Gennaro Pascarella. «Ora è tempo della vicinanza, del prendersi cura, della condivisione, della prossimità. Ci sono persone ferite e sfollate, c'è chi si è visto risucchiare i suoi cari dalla furia delle acque e del fango. Essi vogliono sentire la nostra vicinanza, fatta non tante di parole, ma di gesti concreti», aggiunge.