Qatar, vacanze da 100 mila euro e doni: le carte che accusano Panzeri. E spuntano i favori al Marocco

Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri, rispettivamente moglie e figlia dell'ex eurodeputato del gruppo S&D Antonio Panzeri, «sembrano essere pienamente consapevoli delle attività» del «marito/padre» e sembrano «persino partecipare nel trasporto dei “regali” dati al Marocco da A.A., ambasciatore del Marocco in Polonia». Lo scrivono gli inquirenti belgi, nei documenti trasmessi alle autorità italiane per chiedere l'arresto delle due donne, nell'ambito dell'inchiesta condotta a Bruxelles per sospetta corruzione, che ha portato ieri al fermo di cinque persone, tra cui la vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili e lo stesso Panzeri. I reati, spiegano gli inquirenti, sono menzionati nelle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, "durante le quali la signora Panzeri ha fatto commenti circa i “regali”, dei quali ha apparentemente beneficiato».

Maria Colleoni avrebbe anche detto a Panzeri «di aprire un conto bancario in Belgio e aveva apparentemente insistito che non voleva che lui facesse operazioni senza che lei potesse controllarle. Gli ha detto di aprire un conto con Iva, cosa che suggerisce che Panzeri potrebbe avviare una nuova attività commerciale, soggetta a Iva. Questo indica che Maria Colleoni esercita un qualche tipo di controllo sulle attività del marito o che perlomeno cerca di mantenere un qualche controllo».

Gli inquirenti sottolineano che Colleoni «ha usato la parola "combines” per riferirsi ai viaggi e agli affari del marito. La parola francese “combines” è peggiorativa e suggerisce che suo marito usa mezzi ingegnosi e spesso scorretti per ottenere i suoi scopi».

Le vacanze da nababbi

Nelle carte si ricostruirebbero anche le vacanze della famiglia Panzeri: l'ex eurodeputato apparentemente poteva permettersi di fare con la moglie, Maria Dolores Colleoni, vacanze per un costo che arrivava fino a «100mila euro». È quanto emerge da informazioni contenute in alcuni documenti trasmessi dalle autorità belghe a quelle italiane, che hanno arrestato ieri in Lombardia la consorte e la figlia dell'ex sindacalista della Camera del Lavoro di Milano. Colleoni, riferiscono gli inquirenti belgi, "ha detto" al marito "che non poteva permettersi di spendere 100mila euro per le vacanze come l'anno scorso e che pensava che l'attuale proposta, 9mila euro a persona solo per l'alloggio, era troppo costosa".

Per le due donne è scattato l’arresto

È scattata la convalida d’arresto per Maria Colleoni, 67 anni, e Silvia Panzeri, di 38, rispettivamente moglie e figlia dell’ex eurodeputato Antonio Panzeri. Le due donne erano state fermate ieri, 9 dicembre, nella casa di famiglia a Calusco d’Adda, in provincia di Bergamo, durante l’esecuzione di un mandato di arresto europeo. Colleoni e Panzeri sono state convocate – la mattina del 10 dicembre – presso la Corte d’appello di Brescia per l’udienza di identificazione: risponderebbero di favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles per la presunta corruzione messa in piedi dal Qatar. L’indagine, aperta lo scorso luglio, è stata coordinata dall’Ufficio centrale per la repressione della corruzione del Tribunale di Bruxelles. Sono diversi i nomi nomi che appaiono nell’inchiesta, tra cui alcuni italiani. Coinvolta anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, nella cui abitazione sono stati trovati dei sacchi pieni di banconote. Il Partito socialista greco, Pasok, ha chiesto alla vicepresidente di rinunciare al suo seggio.