Scandalo all’Europarlamento, l’accusa: “Sacchi di soldi a casa di Eva Kaili”. E spuntano i discorsi in cui difendeva il Qatar

Solo la scorsa plenaria, quella di novembre, la vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, (S&d), ora in stato di fermo nell'ambito di un'inchiesta per la corruzione dal Qatar, difendeva i progressi del Paese del Golfo nell'ambito dei diritti in vista dei Mondiali di calcio in corso. «Oggi i Mondiali in Qatar sono la prova, in realtà, di come la diplomazia sportiva possa realizzare una trasformazione storica di un Paese con riforme che hanno ispirato il mondo arabo. Io da sola ho detto che il Qatar è all'avanguardia nei diritti dei lavoratori, abolendo la kafala e riducendo il salario minimo. Nonostante le sfide che persino le aziende europee stanno negando per far rispettare queste leggi, si sono impegnati in una visione per scelta e si sono aperti al mondo. Tuttavia, alcuni qui stanno invitando per discriminarli. Li maltrattano e accusano di corruzione chiunque parli con loro o si impegni nel confronto. Ma comunque, prendono il loro gas. Tuttavia, hanno le loro aziende che guadagnano miliardi lì» diceva nel suo intervento a Strasburgo.

Scandalo all’Europarlamento, la scalata di Panzeri e Visentini, finiti in carcere per corruzione FRANCESCA DEL VECCHIO 10 Dicembre 2022 L’uomo simbolo della sinistra lombarda nel 2019 ha fondato una ongFRANCESCA DEL VECCHIO

E ancora: «Ho ricevuto lezioni come greca e ricordo a tutti noi che abbiamo migliaia di morti a causa del nostro fallimento per le vie legali di migrazione in Europa. Possiamo promuovere i nostri valori ma non abbiamo il diritto morale di dare lezioni per avere un'attenzione mediatica a basso costo. E non imponiamo mai la nostra via, noi li rispettiamo, anche senza Gnl», ha aggiunto. «Sono una nuova generazione di persone intelligenti e altamente istruite. Ci hanno aiutato a ridurre la tensione con la Turchia. Ci hanno aiutato con l'Afghanistan a salvare attivisti, bambini, donne. Ci hanno aiutati. E sono negoziatori di pace. Sono buoni vicini e partner. Possiamo aiutarci a vicenda per superare le carenze. Hanno già raggiunto l'impossibile».

Ora Kaili è in stato di fermo, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che racconta di mazzette pagate dal Qatar per influenzare decisioni a suo favore. E con il passare delle ore le accuse diventano più gravi: secondo il quotidiano belga L’Echo, a casa sua, sono stati trovati "sacchi di banconote". Un tassello in più, per uno scandalo che ha coinvolto, innanzitutto, il gruppo dei Socialisti. Le indagini, partite quest'estate, hanno portato al fermo di quattro italiani, tra i quali l'ex eurodeputato del Pd e di Articolo 1 Antonio Panzeri e Luca Visentini, per diversi anni a capo dei sindacati europei. Le indagini hanno portato a sedici perquisizioni effettuate dalla polizia giudiziaria in quattordici indirizzi differenti, in diversi quartieri di Bruxelles. A casa di Panzeri sarebbero stati trovati 600mila euro in contanti. E a Calusco d'Adda anche la moglie e la figlia di Panzeri sono state arrestate nell'ambito dell'inchiesta e portate in carcere a Bergamo.

Gli altri due italiani fermati a Bruxelles sono Francesco Giorgi, assistente parlamentare dei Socialisti e compagno della Kaili, e Niccolò Figà-Talamanca, della ong No Peace Without Justice. Panzeri e Visentini sono due volti noti negli ambienti brussellesi. Il primo è stato eurodeputato dal 2004 al 2019 dopo un passato da sindacalista nella Cgil. Il secondo è stato per undici anni a capo della Etuc, la Confederazione dei sindacati europei. Ed è di pochi giorni fa la sua elezione a segretario generale della International Trade Union Confedaration, la confederazione mondiale dei sindacati. Panzeri e Visentini, oltre all'assidua frequentazione con l'Eurocamera, hanno un'altra cosa in comune: l'impegno per i diritti umani. Entrambi, infatti, sono legati alla ong Fight Impunity, fondata dallo stesso ex eurodeputato lombardo nel 2019. Ed è proprio sul binario della tutela dei diritti umani, soprattutto con l'avvicinarsi dei Mondiali, che potrebbe essersi sviluppato il rapporto con il Qatar.

L'ex eurodeputato Antonio Panzeri «è sospettato» di essere intervenuto «politicamente con i membri» che lavorano al Parlamento Europeo «a beneficio di Qatar e Marocco, contrari al pagamento». Lo si legge in uno degli atti dell'indagine di Bruxelles per «corruzione di funzionari e membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri, riciclaggio e associazione per delinquere». Nel documento è scritto che comunque vige la «presunzione di innocenza».