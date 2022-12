Kosovo, ultimatum del premier Kurti: “I serbi rimuovano le barricate o interveniamo”

In Kosovo la tensione è alle stelle e sono ore delicatissime per prevenire un nuovo conflitto nel Paese. Il premier kosovaro Albin Kurti ha annunciato di aver ordinato alle forze speciali la rimozione delle barricate erette nel Nord dalla popolazione di etnia serba. I blocchi erano stati istituiti per protestare contro l'arresto, sabato, dell'ex poliziotto serbo-kosovaro Dejan Pantic, accusato di coinvolgimento in reati di terrorismo e attentato all'ordine costituzionale, in particolare per l'assalto agli uffici della commissione elettorale e per alcuni attacchi a funzionari della polizia kosovara. Un atto di forza della polizia di Pristina potrebbe far scattare un’escalation del conflitto tra le due etnie, dopo che si sono susseguiti scontri tra manifestanti serbi e forze dell’ordine, e una granata stordente è stata lanciata contro una pattuglia di Eulex (la missione di sicurezza dell’Unione europea). Nessuno è rimasto ferito.

La comunità internazionale ha il fiato sospeso, si teme che lo scontro possa presto degenerare. Kurti ha informato della sua decisione i rappresentanti del #Quint (Usa, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna). «Belgrado vuole il ritorno alla guerra. Liberate i valichi di Jarinje e Brnjak, alla frontiera con la Serbia», ha detto. Nelle ultime settimane i serbi del Kosovo settentrionale, focolaio del nazionalismo di Belgrado, hanno risposto con una violenta resistenza alle mosse di Pristina che considerano anti-serba. «Le nostre proteste sono pacifiche e sono un appello alla pace, affinché la comunità internazionale ci difenda e faccia il suo lavoro», attacca la premier serba, Ana Brnabic. Mentre il presidente Vucic ha provato in extremis a stemperare la tensione: «Invito i serbi a non cadere nelle provocazioni. Ciò che è importante per noi è chiamare sia gli albanesi sia i serbi a preservare la pace e calmare la situazione».

Uno scontro diretto tra polizia kosovara e residenti serbi rischierebbe di tradursi nella scintilla di una nuova guerra nei Balcani. Belgrado invoca anche l’aiuto della Nato, con la missione Kfor guidata dal generale italiano Ristuccia. «L'#UE non tollererà attacchi a @EULEXKosovo o l'uso di atti violenti e criminali nel Nord – twitta il Commissario europeo Josep Borrell -. Le barricate devono essere rimosse immediatamente da gruppi di serbi del Kosovo. La calma deve essere ripristinata».

#EU will not tolerate attacks on @EULEXKosovo or use of violent, criminal acts in the north. Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX will continue to coordinate w/Kosovo authorities & KFOR.



L’ex poliziotto Pantic è solo l’ultimo degli episodi di tensione. Lui e altri 600 ufficiali serbi del Kosovo si sono dimessi dall’incarico il mese scorso, come parte della campagna di boicottaggio lanciata della Lista Serbia, dopo che Pristina ha dichiarato che avrebbe richiesto ai serbi di demolire le targhe serbe risalenti a prima della guerra del Kosovo (1998-99). Nei 15 mesi di guerra, finita con l’intervento della Nato, morirono 13mila persone, 1 milione venne evacuato. Il Kosovo ha proclamato l’indipendenza dalla Serbia nel 2008, ma Belgrado non la riconosce.