"Presa per il collo, ho chiamato la polizia": il video delle due dottoresse aggredite a Udine

Udine. L?ha afferrata per il collo e ha stretto. Pochi, interminabili minuti durante i quali ha avuto paura di morire. Lei, una specializzanda di 28 anni che presta servizio come guardia medica, Adelaide Andriani, porta ancora i segni dell?aggressione sul collo. La sua unica colpa è stata quella di non poter soddisfare le richieste di due pazienti che, nel pomeriggio di sabato 7 gennaio, attorno alle 18, si erano rivolti alla sede della guardia medica, in via Gervasutta 48, a Udine. Con lei un'altra collega. Ecco le immagini

01:19