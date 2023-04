Trump saluta con il pugno chiuso prima di andare in tribunale

Donald Trump ha salutato con il pugno chiuso - senza dire nulla - il pubblico e i giornalisti che lo attendevano fuori dalla Trump Tower di New York. Da qui l'ex presidente degli Stati Uniti si è diretto verso il tribunale di Lower Manhattan, dove gli stanno notificando i capi d'accusa del processo penale nel quale è imputato. LEGGI L'ARTICOLO: Donald Trump in tribunale, tutte le notizie. In aula davanti al giudice, ora è in stato di arresto: "È surreale". Centinaia di manifestanti fuori dalla corte

00:23