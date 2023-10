Con la nuova rotta su Rio, Ita Airways cresce in Brasile

La compagnia aerea italiana Ita Airways ha inaugurato questo lunedi', 30 ottobre, a ritmo di samba, il suo volo diretto tra Rio de Janeiro e Roma, che colleghera' quotidianamente le due "citta' meravigliose". La cerimonia del taglio del nastro per l'inaugurazione della nuova rotta si e' tenuta all'aeroporto di Rio-Galeao, poco prima del decollo del volo AZ673 per la capitale italiana, alla presenza dei dirigenti di ITA, tra cui il direttore commerciale Emiliana Limosani e il vicepresidente di vendite internazionali Pierfrancesco Carino, l'ambasciatore italiano in Brasile, Alessandro Cortese, e il console generale italiano a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini.

03:02