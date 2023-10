Cresce la voglia di risparmio sicuro, salgono i Btp

Ritornano i titoli di Stato nel cuore dei risparmiatori italiani che puntano a prodotti sicuri, dai buoni rendimenti e semplici in tempi di alta inflazione e tassi in crescita mentre cala la preferenza per mattone e resta comunque elevata la quota di chi mantiene liquidita' suoi conti correnti.

