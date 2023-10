Francia, stelle di David su abitazioni e negozi Parigi

Una sessantina di stelle di David sono state dipinte nella notte tra ieri e oggi sulle facciate di diverse abitazioni e banche del quattordicesimo arrondissement di Parigi: e' quanto riferito dalla procura di Parigi a Bfmtv, precisando di aver aperto un'inchiesta per danneggiamento di beni privati, con l'aggravante di discriminazioni legate all'origine, alla razza, all'etnia o alla religione. Le stelle di David sono state scoperte, tra l'altro, in rue du Pe're-Corentin, rue de la Tombe-Issoire e all'incrocio della rue Saint-Yves. Emmanuel Gre'goire, braccio destro della sindaca Anne Hidalgo, ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia mentre i servizi del Comune saranno inviati sul posto per cancellare i segni antisemiti. Gia' nei giorni scorsi, stelle di David erano state rinvenute sulle facciate di edifici e negozi di persone di confessione ebraica nei Comuni di Saint-Ouen, Saint-Denis e Aubervilliers, nell'hinterland parigino. Inchieste sono in corso per individuare gli autori.

