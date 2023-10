Giappone, uomo armato si barrica in un ufficio postale vicino a Tokyo

Serata di paura a Warabi, piccola cittadina vicino a Tokyo, dove un uomo armato di circa 80 anni si e' barricato in un ufficio postale prendendo in ostaggio chi si trovava nella struttura. La polizia giapponese e' riuscita a fermarlo solo dopo diverse ore, liberando le persone rimaste intrappolate. Sfollati per precauzione almeno 300 residenti nella zona. Non si conoscono ancora i motivi che hanno mosso l'uomo ad agire.

01:30