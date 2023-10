Hamas: "Libereremo alcuni ostaggi nei prossimi giorni"

"Nei prossimi giorni rilasceremo un certo numero di stranieri in linea con il nostro desiderio di non trattenerli a Gaza". Lo ha annunciato il portavoce di Hamas, Abu Obeida, in un video trasmesso dai media dell'organizzazione. "Gaza sara' un cimitero e un pantano per il nemico, i suoi soldati e la sua leadership politica e militare", ha aggiunto.

00:53