Israele, la minaccia dei ribelli Huthi in Yemen: "Attaccheremo ancora"

"Le nostre forze armate hanno lanciato una grande raffica di missili balistici e guidati, nonche' un numero significativo di droni, contro vari obiettivi del nemico israeliano nei territori occupati. L'esercito yemenita conferma che questa operazione e' la terza a sostegno dei nostri fratelli oppressi in Palestina. Afferma inoltre che continuera' ad effettuare attacchi piu' precisi con missili e droni fino a quando l'aggressione israeliana non terminera'". Cosi' il portavoce degli Huthi Yahya Saree in un video annuncia che la sua organizzazione continuera' a lanciare offensive contro Israele dallo Yemen.

00:40