Si fermano import ed export, Pil atteso vicino allo zero

L'inflazione sta calando piu' del previsto ma l'agognato 'soft landing', l'atterraggio morbido per l'economia dopo la cura da cavallo delle banche centrali per contenere i prezzi, non sembra piu' uno scenario probabile. I segnali di debolezza si vanno intensificando. In Italia calano import ed export, e in Germania il Pil nel terzo trimestre torna sotto lo zero

