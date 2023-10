Vietnam, tre morti per piogge e inondazioni nel centronord del Paese

In Vietnam tre persone sono morte dopo giorni di forti piogge, sfociate in inondazioni, nella zona centrale e settentrionale del Paese. Le precipitazioni hanno provocato uno scenario apocalittico, con case sommerse e intere arterie stradali coperte dall'acqua, come nel caso di Ha' Tinh, citta' capoluogo dell'omonima provincia nel centro del Vietnam.

