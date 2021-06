Covid, il governo rinvia la decisione sulla riapertura delle discoteche

Il governo ha rinviato nuovamente ogni decisione sull'eventuale apertura delle discoteche. Il tema, secondo quanto si apprende da fonti ministeriali, sarebbe stato sollevato a latere della riunione del Consiglio dei ministri ma nessuna decisione definitiva è stata presa. Tra le ipotesi, vi sarebbe anche quella dello stanziamento di adeguati ristori al settore. In particolare, si tratta di un tema caro al ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che ha chiesto più volte di definire una data di apertura per le discoteche, anche sollevando il problema dei ristori per le uniche attività che ancora sono chiuse e non hanno una data di riapertura.

«Perché punire ancora i giovani? Locali per ragazzi e discoteche sono già aperti da tempo in Spagna, Germania, Svizzera, Austria e Grecia, dal 9 luglio anche in Francia. In Italia ancora nulla, neanche una data, nonostante le richieste della Lega, di 3.000 imprenditori e 100.000 lavoratori», ha commentato il leader della Lega Salvini. «Meglio un divertimento sicuro e controllato, con protocolli di sicurezza seri, oppure i rave party e le feste abusive e illegali, denunciate ormai in tutte le città italiane? Torniamo alla vita ed al lavoro, tutti, il prima possibile».