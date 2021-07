Covid, il bollettino di oggi 1 luglio: 882 nuovi contagi, 21 morti e tasso di positività allo 0,5%

Salgono da 776 a 882 i contagi oggi in Italia ma con il tasso di positività fermo allo 0,5% in virtù del maggior numero di tamponi. Sono 21 i decessi e 18 in meno i ricoverati nelle terapie intensive dove si contano appena 7 nuovi accessi.

Passano da 129 a 136 i contagi in Lombardia con il tasso di positività stabile allo 0,4% mentre in Piemonte calano da 30 a 20 con il tasso di positività che dallo 0,23 scende allo 0,15%.

Salgono da 38 a 55 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, il numero dei decessi aumenta di 1. Lo riferisce il bollettino della Regione. ll totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.478, quello delle vittime a 11.616. Sono complessivamente 247 i posti letto occupati da malati Covid (-3), con le terapie intensive che calano a 17 pazienti e (-5).

Salgono da 51 a 72 i casi nel Lazio dove il tasso di positività resta allo 0,3% mentre in Campania i nuovi positivi calano da 120 a 107 con il tasso di positività che perde un decimale e si ferma allo 0,8%.

Passano d 37 a 53 i contagi in Toscana dove il tasso di positività dallo 0,5 sale allo 0,8%.

Da 15 settimane consecutive si registra una discesa dei nuovi casi Covid settimanali. Tuttavia si continua a rilevare una progressiva diminuzione dell'attività di testing, calata di oltre il 60% da inizio maggio a oggi, che «sottostima il numero dei nuovi casi e documenta l'insufficiente tracciamento dei contatti». È quanto rileva il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

In particolare, nella settimana 23-29 giugno 2021, rispetto alla precedente, si rileva una diminuzione del 26,9% di nuovi casi (5.306 rispetto a 7.262) e una stabilizzazione dei decessi (220 rispetto a 221). In calo anche del 26,8% i ricoveri con sintomi (1.676 rispetto a 2.289) e e del 25,4% le terapie intensive (270 rispetto a 362). «Prosegue, ormai più lentamente, la riduzione dei pazienti ospedalizzati - afferma Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari Gimbe - che ha portato l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid al 3% sia in area medica che in terapia intensiva: anche questa settimana tutte le Regioni registrano valori inferiori al 10% e sono 5 le Regioni senza pazienti Covid ricoverati in area critica». In dettaglio, dal picco del 6 aprile i posti letto occupati in area medica sono scesi da 29.337 a 1.676 (-94,3%) e quelli in terapia intensiva da 3.743 a 270 (-92,8%). Le persone in isolamento domiciliare, dal picco del 28 marzo, sono passate da 540.855 a 50.878 (-90,6%). Mentre i decessi, in calo da 10 settimane consecutive, si sono stabilizzati attestandosi nell'ultima settimana ad una media 31 al giorno rispetto ai 32 della settimana precedente. «Tuttavia, - precisa il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta - rispetto alla settimana 5-11 maggio il numero di persone testate settimanalmente si è progressivamente ridotto del 60,3%, passando da 662.549 a 263.213».

Dall'analisi della Fondazione Gimbe è emerso inoltre che sono in tutto oltre 7 milioni i soggetti over 60 parzialmente o totalmente esposti a rischio di malattia grave che non hanno adeguata copertura contro la variante. Sono 4.648.515 (26,0%) gli over 60 in attesa di completare il ciclo con la seconda dose: di cui 3.154.159 con AstraZeneca, 1.286.101 con Pfizer-BioNTech e 208.255 con Moderna. «Pur non conoscendo al momento l'esatta prevalenza della variante Delta in Italia - ha spiegato Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe - la sua maggiore contagiosita' e, soprattutto, la documentata limitata efficacia di una singola dose di vaccino richiedono una rivalutazione delle strategie vaccinali per minimizzarne l'impatto clinico e quello sui servizi sanitari».

Il Commissario per l’emergenza prova nel frattempo a disattivare l’allarme delle Regoni sugli approvvigionamenti di vaccini. «A luglio manterremo la quota di somministrazione delle 500 mila dosi di vaccini al giorno», assicura il Generale Francesco Figliuolo, rispondendo alla domanda sulla richiesta delle Regioni di poter avere un numero maggiori di dosi vaccinali anti Covid. «I numeri - ha spiegato Figliuolo - non sono un'opzione, a luglio avremo le stessi dosi di vaccini Rna di giugno». «Il problema - ha aggiunto - è legato alle agende che molte Regioni hanno programmato prima che uscissero le nuove prescrizioni del Cts che portano Astrazeneca ad essere utilizzata solo per le seconde dosi per gli over 60».

«Stiamo pensando a una eventuale terza dose, con il ministero della Salute abbiamo già fatto delle opzioni di acquisto, quindi le dosi ci saranno ma sarà la scienza a dirci se e dopo quanto tempo deve essere inoculato il richiamo», aggiunge poi il generale Francesco Figliuolo parlando al termine della visita al centro vaccinale di Cascia. «Siamo pronti - ha aggiunto - ci stiamo attrezzando, ma la nuova filosofia è quella di andare sui medici di medicina generale, sulle farmacie e chiaramente sui nosocomi che rimarranno attrezzati anche per le vaccinazioni, per uscire, invece, dalle logiche dei grandi hub».

Si espande anche in Lombardia la variante ex indiana. «Nel solo mese di giugno - si legge in una nota della Direzione Welfare della Regione- la percentuale di casi con variante Delta è stata del 10% sul totale dei tamponi positivi mensili. Una percentuale cresciuta molto negli ultimi giorni del mese, pur nel contesto di una costante diminuzione dei positivi al Covid, poiché stiamo assistendo allo switch tra le varianti Alpha e Delta».

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare dopo due mesi di calo e che c'è il rischio di una nuova ondata «a meno che non rimaniamo disciplinati». «La scorsa settimana, il numero di casi è aumentato del 10% a causa di un aumento di viaggi, assembramenti e allentamento delle restrizioni», ha detto il direttore regionale dell'Oms per l'Europa Hans Kluge in una conferenza stampa.

Intanto la Russia ha registra 23.543 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, un nuovo massimo dal 17 gennaio che porta il totale dei contagi a 5.538.142. In termini relativi il numero di casi è cresciuto dello 0,43%. I morti invece sono 672, un nuovo record negativo.