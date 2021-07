Covid, Regno Unito è boom di contagi (28 mila nelle ultime 24 ore): nulli i biglietti venduti agli inglesi per la partita Inghilterra-Ucraina

Nulli i biglietti già acquistati dagli inglesi per Inghilterra-Ucraina. In occasione dell'incontro di sabato allo Stadio Olimpico di Roma l'Uefa, su proposta del Dipartimento della pubblica sicurezza, ha adottato un protocollo connesso al contenimento dell'emergenza pandemica relativo alla partecipazione del pubblico all'evento sportivo. In particolare, «con riferimento al vigente regime regolatorio riguardante coloro i quali hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni, è stata prevista una particolare ticketing policy che prevede il blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le ore 21 di oggi e l'annullamento dei tagliandi venduti ai residenti nel Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno». Il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre a mettere in campo misure atte a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto «rigorosi controlli per verificare il puntale rispetto del provvedimento emesso dalla Uefa».

Ieri d’altronde il governo britannico aveva già caldamente invitato i tifosi inglesi ad evitare la trasferta di Roma. E lo scenario dei contagi, oggi, ha confermato le preoccupazioni: sono quasi 28mila i nuovi casi di coronavirus registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. La variante Delta continua a spaventare sull’isola britannica e gli spostamenti dei tifosi alzano il livello d’allerta sulla sua diffusione. Uno scenario che mette in scacco tutti gli Europei, nonostante dall’organizzazione non sia disposta a cambiare date e sedi delle Final Four che sono ad un turno di distanza, al via il 6 luglio.

Il numero di contagi registrati nel Regno Unito è il più alto riportato dal 29 gennaio, quando furono confermati 29.079 casi. Aumentano quindi i casi, ma resta basso il numero giornaliero delle vittime spiega la Bbc: solo 28 decessi per complicanze. La paura del contagio resta e sull’isola britannica, dalla Scozia, non arrivano buone notizie: sono 1.991 i tifosi risultati positivi al Covid nelle ultime due settimane dopo aver assistito alle partite della loro nazionale agli Europei, allo stadio o in eventi collettivi. Due terzi dei contagiati (1.294) erano a Londra durante la partita Inghilterra-Scozia: 397 erano allo stadio Wembley, il resto ha partecipato a visioni e festeggiamenti collettivi fra strade e locali.

Così Roma può contentere l’esodo. Anche se i controlli in aeroporti e stazioni ferroviarie della Capitale per monitorare l'arrivo di tifosi dall'Inghilterra si erano già mobilitati per essere serrati. Sotto la lente d’ingrandimento delle attenzioni c’erano soprattutto l'area dello stadio e le fan zone. Erano stati rafforzati i servizi per verificare il rispetto della quarantena obbligatoria di 5 giorni per chi arriva dal Regno Unito e saranno potenziate le verifiche nelle zone della movida e nei luoghi di attrazione della Capitale. Confermato il contingentamento degli accessi con i varchi in alcune piazze come Campo dè Fiori, Fontana di Trevi e piazza di Spagna.

L’idea era di mettere a punto il piano di sicurezza domani in un tavolo tecnico in questura. Le verifiche punteranno dunque a individuare eventuali violazioni delle norme anti-Covid, in particolare la quarantena obbligatoria, e in caso le inottemperanze verranno sanzionate. E intanto l’idea è quella di obbligare chiunque dovesse arrivare adesso dal Regno Unito e non potrà andare allo stadio (perché sono scaduti i termini della quarantena) a sottoporsi ad un regime di isolamento ulteriore di dieci giorni. Una doppia quarantena, 5 giorni in Italia e 10 in madrepatria: un modo per scoraggiare la voglia di tifo dal vivo dei suppoters inglesi. I biglietti nulli allontaneranno ulteriormente quest’ipotesi.