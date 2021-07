Covid, il bollettino di oggi 2 luglio: 794 contagi, 28 morti e tasso di postitività allo 0,4%

Oggi casi in leggera discesa da 882 a 794, con il tasso di positività che perde un decimale e si attesta a un modesto 0,4%. Sono 28 i decessi mentre nelle terapie intensive si contano 16 ricoverati Covid in meno, con soli 3 nuovi accessi.

Salgono da 20 a 25 i contagi oggi in Piemonte, dove il tasso di positività dallo 0,5 scende però allo 0,4%.



Passano da 136 a 143 i casi in Lombardia dove il tasso di positività è fermo allo 0,4%. Oggi zero decessi per Covid in regione, non succedeva dal 6 ottobre.In Veneto si contano 57 casi, due più di ieri mentre i decessi sono 2.Calano da 61 a 46 i casi in Emilia Romagna, dove il tasso di positività dallo 0,9 scende allo 0,6%.

Scendono da 72 a 64 i contagi nel Lazio mentre il tasso di positiv8tà resta fermo allo 0,2%:

In Toscana i contagi passano da 53 a 58 mentre il tasso di positività fa un più sostanzioso passo in avanti salendo dallo 0,8 all’1,2%.

In discesa da 107 a 98 i nuovi positivi in Campania, con il tasso di positività che guadagna invece un decimale portandosi all’1,6%.

Sono 43 i contagi registrati oggi in Puglia, tre meno di ieri, mentre il tasso di positività dallo 0,6 sale allo 0,7%

Vaccini, Ema: "Con due dosi protetti contro la variante Delta"

Mentre la flash survey dell’Iss rivela che la Delta è oramai oltre il 20% in Italia, il commissario per l’emergenza chiede di accelerare sui richiami che proteggono proprio dalla mutazione individuata per la prima volta in India: «La variante delta come tutte le altre varianti è una derivazione del ceppo principale di questa malattia. Gli scienziati dicono che con la doppia dose si è abbastanza sicuri e quindi noi dobbiamo accelerare con le doppie dosi e continuare il piano vaccinale per chiuderlo il prima possibile». Così il commissario straordinario per la campagna vaccinale anti-Covid, generale Francesco Figliuolo, parlando con i giornalisti a margine della sua visita all'Isola del Giglio per la conclusione della campagna di vaccinazione di massa per le isole minori covid free.

«Noi le dosi ce le abbiamo per tutti, se poi qualcuno pensava di finire la campagna a fine luglio per dire che è il più bravo di tutti – è la frecciata finale lanciata a più di una regione- non potrà farlo ma deve finire come gli altri a fine settembre».

Variante Delta del Covid, cosa sappiamo:dalla contagiosità ai sintomi

I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono intanto aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso da Public Health England. Nello specifico il numero di casi da variante Delta nel Paese risulta aumentato di 50.824 dalla scorsa settimana, per un totale di 161.981. Ma sebbene i contagi siano in aumento non si registra alo stesso tempo un crescita proporzionale di ricoveri, un dato che suggerisce la rilevanza della campagna di vaccinazione.

Un rapporto rivela nel frattempo che l’Ordinanza sulla riapertura post Covid delle Rsa è rimasta più che altro sulla carta.

Ben 8 Rsa su 10 violano l'ordinanza ministeriale dell'8 maggio con cui veniva regolamentato l'accesso alle residenze per anziani e disabili e che scadrà a fine luglio. Le visite, infatti, vengono in genere consentite solo una volta alla settimana e sono vietate il sabato e la domenica, ossia nei giorni in cui i familiari avrebbero più tempo. Inoltre prevedono una durata media massima tra i 15 e i 25 minuti. È quanto emerge dai dati raccolti dal primo Rapporto Orsan (Open Rsa Now), che rappresenta oltre 5.300 familiari degli ospiti su un campione di oltre 1000 strutture.

Oms: "In Europa casi Covid in aumento dopo il calo delle ultime settimane"

In 7 Rsa su 10, si legge sul rapporto inviato al ministro della Salute Roberto Speranza, le uscite temporanee degli ospiti non sono concesse, neanche di quelli autosufficienti e muniti delle certificazioni verdi Covid-19, come invece stabilito in maniera chiara dall'ordinanza. Nelle 3 RSA su 10 che le consentono i gli ospiti al ritorno vengono poi obbligati a 5 giorni di isolamento in quarantena, «una sorta di 41 bis temporaneo». «Tutto - sottolinea Dario Francolino, presidente Orsan, nella lettera - ciò continua ad accadere nonostante ad oggi tutta l'Italia sia zona bianca. Ricordiamo che i divieti e le eccezioni imposte dalla Direzione Sanitaria dovrebbero essere limitati, come previsto dall'ordinanza ministeriale, solo in presenza di un eventuale focolaio epidemico da Covid-19». Un altro motivo di preoccupazione è legato al fatto che la scadenza dell'ordinanza ministeriale è fissata per il 30 luglio. «I quasi 350.000 ospiti delle RSA e i circa 2 milioni di loro familiari si chiedono con angoscia cosa succederà dopo». Alla luce di questa drammatica situazione, che dura da 17 mesi, le famiglie chiedono al ministro «di intraprendere azioni concrete al fine di garantire la piena applicazione dell'ordinanza e stabilire azioni da porre in essere alla scadenza della stessa» anche alla luce del migliorato quadro epidemiologico.