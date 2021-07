Violenze in carcere, quattro agenti della penitenziaria rinviati a giudizio a Monza

Sono stati rinviati a giudizio questa mattina quattro agenti della Polizia Penitenziaria di Monza, accusati di atti di violenza nei confronti di un detenuto nel carcere di Monza. I quattro, tre agenti e un ispettore della Penitenziaria brianzola, come confermato dal Procuratore Capo di Monza Claudio Gittardi, devono rispondere a vario titolo di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata, abuso d'ufficio e omessa denuncia, mentre è stata chiesta l'archiviazione per il reato di tortura (relativa ad un altro episodio). L'apertura del processo è prevista per il novembre prossimo.