Covid, oggi in Italia 932 casi e 22 decessi, i morti in calo rispetto a ieri

Sono 932 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In aumento rispetto a ieri, quando erano stati 794. Sono 22 le vittime in un giorno, 6 in meno di ieri.

I dati del 3 luglio 2021, regione per regione.

Piemonte

In Piemonte sono 35 i nuovi casi di Covid segnalati dal bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione. I tamponi processati sono 24.818, di cui 20.420, con un tasso di positività dello 0,1%. Nessun decesso, per il quinto giorno consecutivo. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-2 rispetto a ieri), negli altri reparti 97(-42). Le persone in isolamento domiciliare sono 648, i guariti +45.

Lombardia

La Lombardia torna a registrare decessi a causa del Covid nelle ultime 24 ore: sono 3, dopo che ieri per la prima volta da mesi non c'era stato alcun morto in regione. I nuovi casi sono 140.

Liguria

Sono 7 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore. Un decesso legato al Covid in regione da ieri.

Trentino Alto Adige

Zero decessi per il sesto giorno consecutivo in Trentino dove i nuovi contagi si fermano ad appena 3, a fronte di oltre 2.000 tamponi. Intanto le vaccinazioni superano quota 470.000 ed i guariti, con i 12 nuovi casi di oggi, diventano 44.370. Ieri sono stati analizzati 398 tamponi molecolari che hanno individuato 2 nuovi casi positivi e confermato 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 1.778 dai quali è emerso solo 1 caso positivo. Cala ulteriormente il numero dei pazienti covid in ospedale: dopo la dimissione di 1 ricoverato, al momento ne restano solo 2, di cui 0 in rianimazione. I vaccini finora somministrati sono 470.619 (dato di questa mattina), di cui 185.984 seconde dosi. A cittadini Over 80 sono state somministrate 66.044 dosi, mentre quelle relative alle fasce 70-79 anni e 60-69 anni sono rispettivamente 85.908 e 96.066, si legge in una nota della Provincia.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.718 tamponi molecolari sono stati rilevati 10 nuovi contagi - di cui 1 riguardante migranti-richiedenti asilo in provincia di Trieste - con una percentuale di positività dello 0,37 %. Per l'80% si tratta di persone al di sotto dei 59 anni. Sono inoltre 971 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali non sono stati rilevati casi. Oggi non si registrano decessi e non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 386.998 casi di positività, 65 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.556 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,3%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 3.922.077; sul totale, 1.476.813 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 23 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 22 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 35 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 33,1 anni. Sui 23 asintomatici, 15 sono stati individuati grazie all'attività di contact tracing, 4 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione. Per 4casi è ancora in corso l'indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Reggio Emilia con 13 nuovi casi; seguono Bologna (10), Modena e Rimini (con 8 casi ciascuna), Parma (7). Seguono Cesena (6), Piacenza (5), Ravenna (4), Imola (3), Forlì (1). Nessun nuovo caso registrato con provincia di Ferrara. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.071 tamponi molecolari, per un totale di 5.020.704. A questi si aggiungono anche 15.485 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 99 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 371.061. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.673 (- 34 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.490 (- 20), il 93% del totale dei casi attivi.

Lazio

Sono 85 i nuovi casi positivi nel Lazio nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 64 di ieri. I decessi sono 3 (ieri 5). Sempre in calo i ricoveri, con -2 terapie intensive (40 in tutto) e -7 ricoveri ordinari (155 in totale).

Abruzzo

Sono 28 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.692 tamponi molecolari: è risultato positivo l'1,04% dei campioni. Continua ad aumentare l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, che passa da 14,6 a 15,3, collocando la regione ai primi posti tra quelle con il dato più alto. Nell'ultima settimana i contagi sono stati 196, contro i 144 della precedente: l'incremento è pari al 36%. Il timore è che all'origine del lieve aumento dei numeri ci sia la variante Delta, che ha generato diversi focolai sul territorio regionale. Di positivo c'è che per il nono giorno consecutivo non si registrano decessi: il bilancio delle vittime è fermo a 2.512. I nuovi positivi hanno età compresa tra 7 e 66 anni. A livello territoriale, l'incremento più consistente si registra nel Teramano (11), seguito dall'Aquilano (9), dal Chietino (3) e dal Pescarese (1). Per quanto riguarda l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti, il dato scende per la provincia di Pescara che, con un valore pari a 1,6, è tra i migliori territori d'Italia, ed è stabile per la provincia di Chieti (10,6). Peggiora, invece, per il Teramano (23,2) e per l'Aquilano (27): entrambe le province sono tra le prime dieci d'Italia a mostrare i numeri più alti. Gli attualmente positivi aumentano di 13 unità e salgono a 886. I ricoveri passano dai 22 di ieri ai 23 di oggi: 22 pazienti sono in ospedale in area medica (+1) e uno è in terapia intensiva (invariato). Gli altri 863 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (+12). I guariti delle ultime ore sono 14 (totale 71.526).

Basilicata

Undici dei 538 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale. Ieri, inoltre, sono state effettuate in regione 3.703 vaccinazioni: i lucani che hanno avuto la prima dose di vaccino sono 300.718 (54,4 per cento), mentre sono 160.939 coloro che hanno ricevuto anche la seconda (29,1 per cento).

Veneto

Sono 66 i nuovi casi di contagio Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, il numero dei decessi aumenta di una unità. Lo riferisce il bollettino della Regione. ll totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 425.601, quello delle vittime a 11.619. Sono complessivamente 238 i posti letto occupati da malati Covid (-7), con le terapie intensive che calano a 14 pazienti e (-1). Per quanto riguarda i vaccini, ieri sono state somministrate in Veneto 48.926 dosi, che portano il totale dall'inizio della campagna a 4.291.937, l'89,8% delle forniture ricevute dalla sanità regionale. Le persone che hanno già completato il ciclo con il richiamo sono 1.555.633, il 32,1% della popolazione residente, mentre quelle che hanno ricevuto una sola dose sono 2.700.884 (31,1%).

Calabria

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 56 i nuovi contagi registrati (su 2.016 tamponi effettuati), +1.334 guariti e zero morti (per un totale di 1.228 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -1.278 attualmente positivi, -1.280 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 6). Dei 56 casi positivi odierni, 13 sono migranti.

Marche

Sono 32 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche in 24 ore: in particolare 22 nella provincia di Ascoli Piceno nella quale era stato riscontrato un 'focolaio' a San Benedetto del Tronto del Tronto dopo una festa in uno stabilimento balneare. Nelle altre province due casi a Macerata, due a Pesaro Urbino, due ad Ancona e uno a Fermo; altri tre provenienti da fuori regione. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Nel percorso Screening un totale di n.198 test antigenici effettuati e n.5 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare) un rapporto positivi/testati 3%. Nell'ultima giornata testati 1.733 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi (198 screening con percorso Antigenico) e 839 nel percorso guariti (rapporto positivi testati 3,6%). Sei persone con sintomi. Ci sono poi contatti in setting domestico (7), contatti stretti di positivi (13), in setting lavorativo (1), contatti con provenienza extra-regione (1): 4 casi in fase di approfondimento epidemiologico.

Puglia

Oggi sabato 3 luglio in Puglia sono stati registrati 47 casi su 6.269 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dello 0,7%. I nuovi positivi sono 23 nel Leccese, 10 nel Tarantino, 4 nel Barese e altrettanti nella provincia Bat, 3 ciascuno nelle province di Brindisi e Foggia, Non sono stati registrati decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.694.462 test e sono 2.664 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.471 e sono 244.165 i pazienti guariti.

Sardegna

Sono 57.279 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 8 nuovi casi (25 ieri) e un decesso (1.492 in tutto). In totale sono stati eseguiti 1.392.561 tamponi, con un incremento di 3.292 test rispetto al dato precedente. Il tasso di positività scende allo 0, 2 per cento. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 41 pazienti in area medica (-1 rispetto all'ultimo bollettino) e uno in terapia intensiva (-1). Attualmente in Sardegna sono 2.263 le persone in isolamento domiciliare e 53.482 (+14) i guariti. Sul territorio, dei 57.279 casi positivi complessivamente accertati, 15.013 (+3) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.703 (+1) nel Sud Sardegna, 5.167 (+1) a Oristano, 10.965 a Nuoro, 17.414 (+3) a Sassari.

Campania

Sono 139 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. I decessi sono 9.

Sicilia

Sono 134 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.832 tamponi processati, con una incidenza che sale a 1,5%, ieri era 0,8%. La Regione scende oggi al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e Campania. Nessuna vittima per la seconda volta, il totale dei morti resta 5.979. Il numero degli attuali positivi è di 3.675 con una diminuzione di 50 casi. I guariti sono 184. Negli ospedali i ricoverati sono 162, undici in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 17, due in meno rispetto a ieri. La situazione nelle province: a Palermo 19 i nuovi casi, Catania 26, Messina 7, Siracusa 1, Trapani 10, Ragusa 14, Agrigento 11, Caltanissetta 40, Enna 6.

Toscana

Sono 50 i muovi casi positivi in Toscana, che portano a 244.435 il numero degli infettati dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi, età media 37 anni, sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Eseguiti 5.445 tamponi molecolari e 10.716 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,3% è risultato positivo. Sono invece 4.056 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,2% è risultato positivo. Oggi si registrano tre nuovi decessi: tre donne, una a Firenze, una a Prato e una a Massa Carrara, con un'età media di 64,7 anni e che portano il totale a 8.674. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 235.960 (96,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 1.601, -5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 103 (2 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (stabili). Sono 1.498 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (87 in meno rispetto a ieri, meno 5,5%). Sono 8.502 (95 in meno rispetto a ieri, meno 1,1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone complessivamente guarite sono 235.960 (132 in più rispetto a ieri, più 0,1%). Sono 34 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, otto nella Nord Ovest e otto nella Sud est.