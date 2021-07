El Shaarawy indagato perché avrebbe picchiato un ladro. L’avvocato: “Solo un atto dovuto la sua iscrizione nel registro”

Parla Tognozzi, legale dell'attaccante sotto inchiesta per un presunto pestaggio ai danni dell’uomo che gli stava rubando la macchina e che lo ha poi denunciato per lesioni

«È una cosa molto banale, si tratta di un atto dovuto l'iscrizione della notizia di reato: il mio assistito sarà sentito dal magistrato e darà la sua versione dei fatti. Sono convinto che si risolverà tutto nel migliore dei modi».

Gianluca Tognozzi, avvocato di Stephan El Shaarawy parla con tono pacato e sicuro mentre spiega a La Stampa che l'iscrizione al registro degli indagati dell'attaccante della Roma non lo preoccupa affatto. «Chi lo accusa è una persona che gli stava rubando la macchina, può dire ogni cosa ma va tutto accertato. E Stephan dirà quel che è accaduto quando sarà fissato l'interrogatorio che avverrà di certo entro la fine di luglio» continua il legale del calciatore savonese che, dopo aver sventato il furto della sua Lamborghini nella Capitale quattro mesi fa, ora è sotto inchiesta da parte della Procura capitolina.

Potrebbe aver picchiato il 35enne cileno pluripregiudicato José Carlos Sagardia che, dopo esser stato condannato a maggio a un anno e 4 mesi (per il reato di tentato furto derubricato da tentata rapina impropria), ha sporto denuncia contro di lui per lesioni. Con tanto di referto medico per la frattura di una costola e un piede, con 60 giorni di prognosi.

Aperto un fascicolo assegnato al pm Carlo Villani che nei prossimi giorni sentirà El Shaarawy.

Le accuse

L'aspirante ladro già al processo in cui era imputato aveva dichiarato di esser stato «rincorso e placcato» con un calcio o uno sgambetto mentre fuggiva, di esser caduto, aver perso i sensi e poi al risveglio di esser stato circondato e assalito da un gruppo di persone fra cui lo stesso "Faraone" come è soprannominato l'attaccante per le origini egiziane del padre. Un presunto pestaggio che se dovesse essere accertato per il calciatore potrebbe significare il rischio di finire sotto processo e di risarcire colui che da accusato per un tentato furto potrebbe trasformarsi in vittima.

I fatti

L'episodio a cui si fa riferimento risale allo scorso 12 febbraio quando Stephan El Shaarawy, che ora è a Trigoria per riprendere gli allenamenti in vista del ritiro del 6 luglio, si trovava a casa del calciatore dell'Arezzo Alessio Cerci all'Eur. Era pomeriggio e dopo aver giocato alla playstation stava guardando fuori dalla finestra. Quindi la scena proprio davanti agli occhi: accanto alla sua macchina parcheggiata, una fiammante Lamborghini rosso fuoco, c'era un uomo che dopo aver rotto un vetro stava tentando di rubarla.

Furto sventato

Il calciatore non ha perso tempo, è uscito di corsa dalla villa, lo ha inseguito, lo ha bloccato e ha subito chiamato le forze dell'Ordine. «Sono intervenuti i poliziotti del commissariato Esposizione in abiti borghesi e hanno arrestato il 35enne» ci conferma il vice questore aggiunto di Roma Francesca Picierno.