Napoli, muore in mare dopo aver salvato due ragazzi che stavano affogando

NAPOLI. Era nella baia di Torregaveta, località balneare a 30 minuti da Napoli, quando li ha visti in difficoltà per le onde. Non ci ha pensato due volte, e si è lanciato in mare. Prima ha salvato uno dei due ragazzi, e poi anche l'altro, entrambi 17enni. Ma era stremato ed è rimasto in balia della corrente. È stato trovato questa mattina, dopo tre giorni di ricerche, il corpo senza vita di Carlo Riccio, 57 anni di Bagnoli, individuato da una motovedetta della Guardia Costiera. Il mare calmo e una condizione meteo migliore rispetto ai giorni scorsi ha permesso alle unità i scandagliare meglio i costoni della baia e proprio in un anfratto a qualche centinaio di metri dal luogo dove si era tuffato e' stato ritrovata la salma, trasferita poi nel porticciolo di Acquamorta a Monte di Procida dove il magistrato di turno ha disposto l'esame autoptico al II policlinico di Napoli.