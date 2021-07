Trader milanese in carcere ad Abu Dhabi da oltre 3 mesi. La compagna: “Aiutateci”

MILANO. Andrea Giuseppe Costantino, 49 anni, trader milanese nel petrolio ed ex vicesindaco di Arese, da tre mesi e mezzo è in prigione ad Abu Dhabi. I suoi legali e la famiglia denunciano che al momento dell'arresto non gli è stato contestato nessun reato. L'uomo, secondo quanto riferito, non sarebbe stato sottoposto ad interrogatori né gli sarebbero stati consegnati atti giudiziari. Al momento dell'arresto, avvenuto il 21 marzo a Duba,i la compagna, Stefania Giudice, era presente in hotel ed è l'unica testimone della vicenda. La donna ha affidato anche a Facebook la sua richiesta di soccorso: «Chiedo a tutti, ancora, con tutto il cuore di aiutare me e la mia bimba a riportare a casa prestissimo Andrea, il suo adorato papà e il mio amato compagno di vita. Vi prego la massima condivisione! Grazie a tutti». A Costantino non avrebbero ancora permesso di parlare con un difensore.

«Più che un arresto, mi è sembrato un sequestro –, racconta all'Ansa Stefania Giudice –. Ero in spiaggia con la bambina e il concierge mi chiede di seguirlo in albergo, mi porta in una stanzina dove vedo Andrea circondato da 8 persone, alcune con la divisa bianca, la bimba gli salta addosso e lui dice “mi portano ad Abu Dhabi e non so perché, chiama l'ambasciata”. Di lì è sparito in un buco nero come se fosse stato rapito dagli alieni, io ho subito chiamato l'ambasciata e l'avvocato che segue Andrea da anni, poi ho trovato la stanza completamente rivoltata, con i materassi rigirati, vestiti sparsi ovunque, blister di medicine aperti, una cosa delirante che ha fatto scoppiare a piangere mia figlia». Da quel momento, «non abbiamo saputo più niente fino al 25 marzo, quando l'ambasciata ci ha detto che Andrea era detenuto ad Abu Dhabi ma non si sapeva perché, così come non lo si sa ora».

«Nessuno - sottolinea Stefania - ha visto Andrea fino al 20 aprile, lascio immaginare l'angoscia, perché nessuno sapeva dove fosse veramente». A quasi un mese dall'arresto, è avvenuta la visita del primo consigliere dell'ambasciatore, che ha trovato il trader, che lavora da 10 anni negli Emirati e ha la residenza a Dubai, dimagrito di 10 chili. Al funzionario, Costantino ha detto di non essere stato interrogato, ma di aver solo avuto un colloquio sul suo lavoro e la sua azienda, la Eidon Global. Finalmente, il 27 maggio, la prima telefonata a casa, «durata pochissimo, dove mi ha ripetuto che non sa perché sta lì ed è stanco e di fare il possibile per riportarlo a casa».

L'8 giugno, una nuova visita consolare, «dove lo hanno trovato dimagrito 18 chili e non so come possa stare ora. In ogni chiamata mi dice solo “non ce la faccio più, sono psicologicamente sfinito e affranto”». «Noi non abbiamo dubbi che non ci sia nulla contro di lui - sottolinea la moglie - e poi dopo 100 giorni c'è qualcosa che non torna, è contro ogni regola del diritto internazionale e anche contro il diritto emiratino». Di lui Stefania dice che è «una persona intelligentissima, diventa cittadino del posto dove va in 4 secondi ed era lì da 10 anni, ha tanti amici locali e stranieri, non ha nemmeno una multa indietro, se c'è qualcosa che non va non la fa, è attentissimo a qualsiasi tipo di situazione». Ma perché proprio lui? «Pensiamo - ipotizza la donna - che dipenda dai rapporti devastanti tra Italia e Emirati dovuti all'embargo. Andrea era il personaggio giusto per fare pressione: non ha mai avuto problemi con la giustizia, era la persona perfetta per suscitare attenzione a livello diplomatico».