Travolti e uccisi sul Lago di Garda, chiesto l’arresto per uno dei due tedeschi indagati

Per la Procura di Brescia ci sarebbe il rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga per la coppia straniera che a bordo del motoscafo Riva sabato 19 giugno ha travolto la piccola imbarcazione di Umberto Garzarella e Greta Nedrotti, rimasti uccisi nello schianto

Rischio di reiterazione del reato e pericolo di fuga. Per queste ragioni la Procura di Brescia ha chiesto l'arresto di uno dei due turisti tedeschi che erano a bordo del motoscafo Riva sabato 19 giugno quando hanno travolto nelle acque del Lago di Garda, a Saló, la piccola imbarcazione di Umberto Garzarella, 37 anni, e la 25enne Greta Nedrotti, rimasti uccisi nello schianto.

Il gip del tribunale di Brescia ha già dato l'ok all'arresto di chi era ai comandi del motoscafo e la procura ha firmato un mandato di arresto europeo che dovrà ora essere valutato da un giudice del tribunale di Monaco di Baviera, visto che i turisti sono già rientrati in Patria.

Il destinatario del mandato è il tedesco che, in un video agli atti, si vede barcollare sulla barca fino a cadere in acqua. Il 52enne, per sua stessa ammissione, era ai comandi del motoscafo al momento del tremendo scontro. È lo stesso che ha accettato di sottoporsi all'alcoltest, poi risultato negativo, ma non è il proprietario del motoscafo.

La tragedia lo scorso 19 giugno. Agli inquirenti avevano detto di non essersi accorti di nulla. «C'era buio» si erano giustificati i due turisti tedeschi accusati di omicidio colposo e omissione di soccorso. Con il loro motoscafo Riva, pare di proprietà, nelle acque del lago di Garda all'altezza di Salò, in provincia di Brescia, erano letteralmente planati sopra una barca in legno, travolgendola.

A bordo c'erano Umberto Garzarella, 37 anni di Saló, e Greta Nedrotti di 25 residente a Toscolano Maderno. Lui è morto sul colpo ed è stato trovato supino. Forse stava dormendo al momento dell'incidente. Lei è stata sbalzata in acqua ed è annegata. Inizialmente di Greta erano stati trovati solo gli indumenti. Le ricerche erano andate avanti tutto il giorno fino al tardo pomeriggio quando il suo corpo è stato recuperato.

L'imbarcazione delle vittime era stata ritrovata all'alba con uno squarcio sulla fiancata destra a ridosso della prua. A bordo c'era, ormai senza vita, solo Umberto Garzarella, imprenditore e titolare di un centro di assistenza di impianti termici e appassionato di nautica. Il corpo senza vita della giovane studentessa universitaria era stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco a circa cento metri di profondità dopo ore di ricerche. Aveva le gambe parzialmente amputate, segno del tremendo impatto con il motoscafo dei due turisti indagati.