Roma, ritrovata senza vita la donna che aveva abbandonato il cadavere del compagno in una valigia

Hanno perso la vita tutti e due nel giro di un mese in maniera drammatica, con la droga probabile padrona dei loro destini. Prima lui Luca De M. ritrovato cadavere dentro una valigia abbandonata i primi di giugno a Roma nei pressi di un capolinea dei bus, in piazza Federico Sacco. Non distante dalla metro Rebibbia dove nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 3 luglio, è stato rinvenuto anche il corpo esanime della compagna Alma R. riversa su un muretto all'uscita della metropolitana, alla periferia della Capitale, con una siringa ancora in mano.

Il macabro ritrovamento

La donna un mese fa era stata interrogata in merito al macabro ritrovamento di quel trolley segnalato da un autista dell'Atac, l'azienda romana del trasporto pubblico locale. Dentro c'era il cadavere dell'uomo 37enne, tossicodipendente con piccoli precedenti penali che viveva con lei nella casa a cui portava la lunga scia di sangue che fuoriusciva dalla valigia degli orrori.

Aveva una ferita alla testa che si presentava scoperta, mentre il corpo era nascosto dentro dei sacchi neri, di quelli che di usano per la spazzatura. Allora la 39enne, italiana come il fidanzato, aveva raccontato agli agenti della Polizia di essere stata lei a disfarsi del corpo del suo compagno morto giorni prima. «Era in casa da una settimana e non sapevo come fare così me ne sono liberata» avrebbe detto agli investigatori. La donna in sede d'interrogatorio aveva raccontato di essere rientrata a casa il lunedì precedente e di averlo trovato già morto. Sostenendo di aver cercato in tutti i modo di prestargli soccorso e di rianimarlo, ma senza riuscirvi. Quindi la decisione di nasconderlo all'interno della valigia e di abbandonarlo per strada come unica soluzione trovata.

Ipotesi overdose

A un mese di distanza da quel macabro ritrovamento ieri la morte della donna, identificata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Roma Montesacro intervenuti sul posto insieme un'ambulanza del 118 e agli operatori che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Precedentemente c'era stata la segnalazione alle forze dell'Ordine da parte di un passante che aveva visto quel corpo privo di sensi davanti ai suoi occhi, mentre usciva dalla metro. Al momento come causa del decesso l'ipotesi è di overdose. Ad accertarla sarà l'autopsia disposta sulla salma traslata all'istituto di medicina legale de La Sapienza, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'abbandono di minore

La vittima, che era stata denunciata a piede libero per la vicenda del trolley con il cadavere, ad aprile era stata protagonista di un altro episodio di cronaca: una denuncia per abbandono di minori. I carabinieri erano intervenuti nella stessa abitazione della coppia in seguito alla segnalazione al 112 di un bimbo di 2 anni chiuso in una macchina parcheggiata di fronte al portone dell'abitazione. Il piccolo che era il figlio di Alma ritrovata nell'appartamento in stato confusionale, venne affidato alla nonna.

Un cadavere sul Tevere

Intanto stamattina, sempre a Roma sulla banchina del lungotevere Michelangelo, all’altezza di Ponte Margherita è stato trovato il corpo di un uomo senza vita Dalle prime informazioni si tratterebbe di un italiano, un anziano dall'età di circa 80 anni. Sono in corso le indagini degli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto per ricostruire l'accaduto insieme alle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del GPIT e del I Gruppo Trevi.

Nessuna pista è esclusa, compresa quella del gesto volontario. Il Ponte Margherita, in direzione piazza della Libertà, è rimasto chiuso per agevolare i mezzi di soccorso.