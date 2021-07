Rave party sulle colline di Pisa ancora in corso, ballano in 2500. Polizia intorno all’area: il rischio è che duri per giorni

PISA. Il rave party nel Pisano va avanti da sabato, almeno seimila ragazzi che continuano a ballare in un terreno privato a Tavolaia, località Santa Maria a Monte. Circa duecento partecipanti alla festa clandestina sono stati identificati, ma è chiaro che la possibilità di intervenire è limitata dalle dimensioni dell’evento e dalla dotazione di forze che semplicemente non ci sono, come ammette sconsolato il presidente della Toscana, Eugenio Giani: «Il prefetto ha la situazione sotto controllo. Oggi i partecipanti al rave dovrebbero disperdersi. Io del resto, non avendo una polizia regionale, non posso fare proprio nulla».

Le misure messe in atto per arginare la festa nelle campagne di Tavolaia, oltre all’identificazione dei duecento di cui si diceva, sono state volta a impedire che altri giovani si unissero a quelli che stavano ballando al suono del sound system, la console e l’impianto di amplificazione necessari per questo genere di eventi: oltre un centinaio di agenti sono stati dislocati intorno all’area della festa, mentre gli arrivi sono stati bloccati da tre check point sulle vie d’accesso.

Il prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo fa il punto della situazione: «Per ora stiamo monitorando la situazione e non si segnalano particolari criticità al di là della musica techno, molto alta, che è udibile anche a centinaia di metri di distanza. Non abbiamo neppure notizia di criticità sotto il profilo sanitario, anche se sul posto vi sono ambulanze e personale del 118 pronti a intervenire in caso di necessità». Secondo le nostre autorità, gli organizzatori del rave non sarebbero neanche italiani: «Riteniamo che l’idea sia partita da organizzatori francesi».

Si tratta di un’area con poche abitazioni sparse, di solito molto tranquilla, nei cui dintorni sorge anche un osservatorio astronomico, proprio per la quiete e l’isolamento del luogo. Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte, ricorda che già nel 2007 lo stesso posto venne scelto per una festa clandestina, più giorni di musica techno in modalità analoghe a quelle di questi giorni. «Oggi ci sono centinaia di veicoli e almeno due grossi Tir che ospitano una specie di palco e amplificatori enormi – aggiunge il sindaco -. Gran parte dei mezzi hanno targa francese». E non è ancora finita perché, come temono le autorità locali, Il rave potrebbe prolungarsi ancora.

Per una festa clandestina che si è svolta praticamente indisturbata, a parte le identificazioni e le possibili denunce per l’occupazione abusiva del terreno, ci sono migliaia di discoteche che continuano a restare chiuse, attacca la Lega. Domani i gestori dei locali toscani scenderanno in piazza a Firenze, convocati dal Silb, il sindacato di categoria, proprio per chiedere al governo una data certa di ripartenza delle loro attività.