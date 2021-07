Covid, il bollettino di oggi 7 luglio: 1010 contagi, 14morti, tasso di positività che sale allo 0,6%

Salgono da 907 a 1.010 i contagi oggi in Italia con il tasso di positività che guadagna un decimale e sale allo 0,6%. Era dal 19 giugno, quando si contarono 1.197 nuovi positivi, che i casi non sfondavano quota mille. Rispetto a una settimana fa sono comunque 202 in più a riprova di una lenta ma oramai costante risalita della curva pandemica. Resta contenuto a 14 il numero dei morti. Sono invece 8 i nuovi accessi alle terapie intensive dove comunque su liberano 7 letti Covid.

***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus

Calano da 129 a 100 i casi in Lombardia, dove perde un decimale anche il tasso di positività che è ora allo 0,3%.



Sono 31 i contagi oggi in Piemonte, 7 meno di ieri con un tasso di positività stabile allo 0,6%.

Calano da 97 a 80 i contagi in Veneto, dove la casella dei decessi segna zero. Situazione stabile a livello clinico, con 233 ricoverati (-3) nei reparti non critici e 14 (+1) in terapia intensiva.

Casi pressoché stabili a quota 62, tre meno di ieri in Emilia Romagna, mentre il tasso di positività dallo 0,5 sale allo 0,8%.

In discesa da 59 a 41 i casi in Toscana, con il tasso di positività che dall1% scende allo 0,7.

Balzo in avanti da 58 a 104 dei contagi oggi nel Lazio dove raddoppia il tasso di positività passando dallo 0,6 all’1,2%

Quasi raddoppiati i casi in Campania da 108 a 208 con il tasso di positività che dall’1,8 passa al 2,4%.

In Puglia i nuovi positivi passano da 59 a 41 mentre il tasso di positività è fermo allo 0,8%.

Al ministero della salute ci stanno pensando, a quello dell’Istruzione pure. Ma i Presidi gettano la maschera e lo propongono proprio. «Proporrei l'obbligatorietà per quegli insegnanti che non si sono ancora immunizzati, come per i medici. Se una persona costituisce un pericolo sociale deve essere allontanata. Stesso discorso vale per gli studenti: i vaccini salvano le vite, di tutti. Quindi bene all'immunizzazione per la fascia che va dai 12 ai 16 anni». Così in un comunicato il presidente nazionale del sindacato DirigentiScuola, che domani terrà un sit-in sotto al ministero della Pubblica istruzione (Miur) a Roma alle 11 per ottenere un incontro dal ministro Patrizio Bianchi su ripartenza a settembre e nuovi incarichi. «Basta Dad o sarà disobbedienza civile».

Nella Regione Europea dell'Organizzazione mondiale della sanità, in base al vantaggio stimato per la variante Delta in termini di maggiore trasmissibilità e ai modelli di previsione, «si prevede che il 90% delle nuove infezioni da Sars-CoV-2 sarà dovuto a Delta entro la fine di agosto». E' la previsione dell'Oms, contenuta nel report settimanale sull'andamento di Covid-19. «Secondo i dati sottoposti alla banca dati internazionale Gisaid - ricorda l'Oms - il numero riproduttivo effettivo stimato per la variante Delta è del 55% superiore rispetto alla variante Alpha, e del 97% maggiore rispetto a mutanti non Voc/Voi», ossia che non rappresentano né varianti `di preoccupazione´ né varianti `di interesse´. Proprio in virtù di questo vantaggio, l'agenzia ginevrina prevede che «Delta supererà rapidamente le altre varianti e diventerà il lignaggio dominante nei prossimi mesi».

Un nemico da non sottovalutare, ammonisce l'Oms, considerando che «i primi dati dalla Scozia, relativi a persone risultate Covid-positive dal primo aprile al 21 giugno scorsi, hanno mostrato un aumento del rischio di ospedalizzazione tra gli infettati dalla variante Delta, rispetto a quelli contagiati dalla variante Alpha».

Se la Delta dilaga i vaccini dimostrano però di contenerne l’impatto. Il 90% dell'intera popolazione residente nel Regno Unito infatti ha ormai gli anticorpi del Covid malgrado il rimbalzo dei contagi alimentati dalla variante Delta e i problemi perduranti legati alle infezioni prolungate. Lo certificano le stime dell'Office for National Statistics (Ons), calcolate sulla base degli ultimi test. Il dato - positivo in vista della scommessa sull'uscita pressoché totale delle restrizioni programmata dal governo di Boris Johnson dal 19 luglio e legato ai progressi d'una campagna record di vaccini - indica una quota dell'89,7% in Inghilterra, di oltre il 91% in Galles e quasi l'85% in Scozia e Irlanda del Nord.

La percentuale fa riferimento alla «popolazione adulta» oltre i 16 anni in un Paese dove la campagna vaccinale di massa è stata estesa in queste settimane fino agli over 18 e ha raggiunto quasi quota 80 milioni di dosi somministrate. Il calcolo è il frutto di uno studio a vasto raggio coordinato dall'Ons in collaborazione con il ministero della Salute britannico e realizzato in collaborazione con le università di Oxford e di Manchester, con un organismo del servizio sanitario nazionale (Public Health England, Phe) e con il Wellcome Trust, proiettando sulla generalità del Paese le indicazione ricavate dall'esito di centinaia di migliaia di tamponi.

In tutte e quattro le nazioni del Regno, si legge nell'introduzione, «si riscontra una chiara correlazione tra le vaccinazioni» e il progresso nel numero dei «test positivi agli anticorpi del Covid». Anche se «l'individuazione degli anticorpi non rappresenta da sola una misura precisa della protezione immunitaria» garantita dai vaccini. Nel Regno Unito, intanto, si conferma per ora un elevato livello di efficacia degli antidoti AstraZeneca e Pfizer per limitare l'incremento dei ricoveri negli ospedali e dei decessi in proporzione a quello dei contagi generali innescati nuovamente al rialzo dall'aggressiva variante Delta importata dall'India.

Nuovo aggiornamento nelle linee guida per il trattamento dei malati di Covid: l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha inserito due farmaci che bloccano il recettore dell'interleuchina-6, tocilizumab e sarilumab, due anticorpi monoclonali usati anche per l'artrite reumatoide. I due farmaci sono indicati per i malati in condizioni gravi e vanno presi insieme ai corticosteroidi, come spiega l'Oms sul suo sito.