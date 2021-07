Francesca e Michele, la coppia che sta facendo 320 chilometri nel Mar Tirreno in pedalò

Due giovani bergamaschi sono partiti da Rosigano Solvay, nel Livornese, diretti a Fiumicino. L’obiettivo? Raccogliere fondi per un pozzo in Malawi

Due cuori e...un pedalò. A volerla farla breve potremmo raccontarla così. Ma questa è una storia che, forse, merita di più. Da una decina di giorni una coppia di giovani bergamaschi sta affrontando a colpi di “pedalate” il mar Tirreno. Un viaggio partito dalle acque di Rosigano Solvay, nel Livornese, che finirà questo weekend a Roma Fiumicino. Oltre 320 chilometri di pedalò, circa 25 chilometri per ogni tappa. Mare grosso o calmo, si pedala. L’obiettivo di questa folle traversata? «Volevamo coinvolgere più persone possibili attorno a un progetto di solidarietà – racconta Michele Anghileri -. Stiamo raccogliendo fondi per costruire un pozzo in un villaggio in Africa».

Una raccolta fondi non convenzionale. Che passa attraverso la fatica di Michele, 24 anni, e della sua fidanzata, la 22enne Francesca Recanati («mi ha convinto lui, una follia ma sono esaltatissima»). Ogni giorno i due, rete telefonica permettendo, raccontano dai propri profili social i momenti salienti del viaggio. Tra disavventure, vedi l’impossibilità alla terza tappa di navigare nei pressi del porto Piombino, e risvegli all’alba per affrontare quando è più calmo il mare. «In effetti una volta partiti ci siamo accorti di quanto fosse complicato», racconta ancora Michele. «Ci sono tante variabili: le condizioni del meteo, quelle del mare e poi la paura degli scogli». Tutto, spesso, sotto un sole cocente. «A salvarci è stato un ombrellone da spiaggia», raccontano. «Lo apriamo nelle ore più calde e quando c’è vento lo usiamo come una specie di vela».

Tutto questo, di giorno. Di notte si dorme con la tenda in spiagga o a casa degli amici che hanno deciso di aiutare i due giovani bergamaschi nella traversata. E sono tante le persone, quasi 200, che hanno deciso di dare una mano. L’obiettivo della raccolta fondi (4 mila euro) è già stato superato. Tant’è che Michele ha deciso di raddoppiare: «Con l’associazione Pang’ono Pang’ono OdV stiamo pensando di faremo due pozzi in Malawi anziché uno». Prossima tappa? L’arrivo a Fiumicino. Anche se entrambi hanno due giri di boa importanti dopo questa avventura: Francesca un esame di arabo prima della laurea in mediazione culturale; Michele è pronto a imbarcarsi sulla Open Arms, una delle navi che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. Che dire? Buon vento.