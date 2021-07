ROMA. Fra gli emendamenti approvati al Sostegni bis, uno stabilisce che i bambini sotto i 6 anni non abbiano l'obbligo di sottoporsi al tampone sul Covid per motivi di viaggio e che non abbiano bisogno del green pass per partecipare a banchetti e feste. Mentre i minori non devono essere sottoposti a quarantena o autoisolamento per motivi di viaggio in Unione Europea se tali restrizioni non sono state imposte ai genitori, perché vaccinati o guariti.



Certificazione verde

In questi giorni i cittadini stanno ricevendo direttamente sms e mail del ministero della Salute per scaricare il "green pass", ossia il certificato verde che dimostra di essere stati vaccinati o di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. In caso di ritardo si attivano le Regioni. «Chi non ha ricevuto sms o email con il codice (authcode) per scaricare il certificato verde può chiamare il 1500 per richiederlo o scrivere a codice.dgc@sanita.it - comunica la Regione Marche - indicando il codice fiscale, la data dell'evento (es vaccinazione, tampone negativo, data primo tampone positivo per i guariti) e l'email a cui vogliono ricevere l'authcode». La certificazione è emessa dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute, in formato digitale e stampabile, e contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Potrà essere richiesta, a seconda dei casi, per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Dal 1 luglio è valida come EU digital Covid certificate e rende più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell'Unione europea e dell'area Schengen. Le strutture del servizio sanitario regionale si stanno attrezzando per per eventuali difficoltà nell'acquisizione del documento. Fino al 12 agosto il certificato vaccinale può sostituire il Green pass, ovviando così ai ritardi nell’invio.

Green pass europeo: una dose di vaccino non basta, valido solo da 14 giorni dopo la seconda

«Riguardo allo stato di avanzamento dell'attuazione del Certificato Digitale Covid Ue, tutti gli Stati membri sono collegati al sistema e sono stati emessi più di 200 milioni di Green pass» spiega il commissario Ue alla giustizia, Didier Reynders. Ma, nonostante gli Stati membri sono tutti connessi alla piattaforma informatica che permette di emettere il Green Pass europeo, sette paesi hanno informato la Commissione Europea di non essere ancora «pienamente pronti per emettere il pass», mentre due" paesi Ue hanno notificato ritardi. La Slovacchia inizierà ad emettere i certificati per i test rapidi antigenici dal 9 luglio. La Finlandia emetterà dal 14 luglio i certificati per i test e per i guariti, come pure Malta, anch'essa dal 14 luglio. La Danimarca comincerà ad emettere i Pass anche per chi non è in possesso di un numero nazionale del registro danese e in formato non digitale dal 12 agosto. La Spagna farà uso del periodo di phasing-in, che è di sei settimane, prima di emettere i certificati su tutto il territorio, mentre la Svezia non emette certificati per test e guarigioni dal primo luglio e informerà la commissione Ue quando sarà pronta. L'Irlanda, il cui sistema sanitario ha subito un attacco informatico su larga scala in maggio, non emette il certificato Ue dal primo lugli, ma le autorità stanno lavorando per il 19 luglio come data di inizio.

Green pass, come funziona per bambini e minori

Sos falsificazioni

La Commissione Europea «è al corrente» delle possibili "frodi" connesse al Green Pass. E prende le segnalazioni "molto seriamente”: l'Europol monitora attentamente gli sviluppi"della situazione. In ogni caso, «è importante distinguere tra il certificato Ue digitale, che è sicuro, e la prova di vaccinazione, sulla base della quale viene emesso il Green pass. Infatti «la prova di vaccinazione deve essere esaminata attentamente prima di emettere il certificato», puntualizza il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders.