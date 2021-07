Iss: due dosi di vaccino anti-Covid proteggono da ricoveri e morte fino al 100%

ROMA. Il vaccino contro il Covid-19, «se si sono completate le dosi previste, è efficace circa all'80% nel proteggere dall'infezione, e fino al 100% dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età». Lo dimostrano i dati elaborati dall'Istituto superiore di sanità provenienti dall'anagrafe nazionale vaccini (Avm) e dalla sorveglianza integrata dei casi di infezione da virus Sars-CoV-2 relativi al periodo tra il 21 giugno e il 4 luglio. Nell'elaborazione «è stato esaminato lo status vaccinale di infetti, ricoverati e deceduti per Sars-Cov-2, e l'efficacia vaccinale è stata calcolata separatamente per quattro fasce di età, 12-39, 40-59, 60-79 e over 80», precisa l'Iss. Secondo il report, per quanto riguarda l'infezione il ciclo completo di vaccinazioni «ha un'efficacia tra il 79,8% e l'81,5%, a seconda della fascia d'età; per i ricoveri ordinari l'efficacia varia dal 91,0% al 97,4% con il valore più alto nella fascia 40-59 anni; per i ricoveri in terapia intensiva l'efficacia è del 100% nelle due fasce più giovani (cioè non si è verificato nessun ricovero in terapia intensiva nei vaccinati nel periodo considerato) e scende leggermente al 96,9% negli over 80; per quanto riguarda i decessi l'efficacia è di nuovo del 100% nelle due fasce più giovani, mentre scende al 98,7% in quella 60-79 (2 decessi tra i vaccinati contro i 78 dei non vaccinati) e al 97,2% negli over 80 (15 decessi nei vaccinati e 62 nei non vaccinati».

«Questi dati, che confermano quelli di diversi studi internazionali, evidenziano che i vaccini di cui disponiamo sono estremamente efficaci nel prevenire le forme gravi della malattia, se viene completato il ciclo vaccinale, mentre hanno una buona efficacia nella prevenzione delle infezioni - commenta il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro - È necessario quindi accelerare il più possibile nella campagna vaccinale, e allo stesso tempo mantenere le misure di distanziamento e protezione indicate dagli esperti finché non si sarà raggiunta una copertura sufficiente».

Per il presidente dell’Iss il lieve aumento dell'indice Rt non è particolarmente preoccupante: «L’Rt, come sappiamo, ha un valore di 0.66, che è in leggera ricrescita. Ma bisogna tener conto che, in questa fase epidemica, l’Rt tiene conto dei casi sintomatici. Non tiene conto delle persone che contraggono l'infezione, ma sono asintomatici. Questo è un indicatore da interpretare con attenzione in questa fase in cui abbiamo tanti asintomatici». E poi «l’età mediana dei nuovi casi di Covid in Italia è 31 anni, ricoverati 52, 63 anni per la terapia intensiva e 78 l'età mediana della mortalità». Per quanto riguarda la vaccinazione, «sta crescendo la percentuale di persone che nelle varie fasce di età ha fatto la prima dose. Ma ci sono molte persone che necessitano di completare il ciclo vaccinale. Ed è questa la sfida che ci aspetta in questi giorni e nelle prossime settimane, anche alla luce della circolazione e della ricrescita delle infezioni che stiamo censendo». «Nel mese di giugno – ha aggiunto Brusaferro – i sequenziamenti hanno superato il 6%, dato positivo e in continuo aumento che ci consente di avere un quadro della circolazione delle varianti. La variante Alfa resta dominante» ma «la variante Kappa e Delta sono oggi al 27,7%, a maggio erano al 5%, 15 giorni fa erano al 16,7%, quindi in netto aumento. Rimane circolante anche la variante Gamma, o brasiliana, intorno al 12%».