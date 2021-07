Ricerca della Fondazione Agnelli: “Insegnamento non adeguato agli strumenti DaD”

TORINO. «Nella pratica quotidiana della DaD, non c’è stato alcun significativo cambiamento metodologico e organizzativo rispetto a prima della pandemia».Lo sostiene Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, che ha reso pubblica una sintesi dei risultati della ricerca «La DaD nell’anno scolastico 2020-21: una fotografia. Il punto di vista di studenti, docenti e dirigenti», realizzata con il Centro Studi Crenos e il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari. Lo studio ha riguardato un campione di 123 scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, in tutta Italia. In tutto, 11 mila 154 studenti (del terzo e quarto anno), 3 mila 905 docenti e 105 dirigenti scolastici hanno compilato questionari sull’argomento. Da quanto è emerso, la scuola non ha fatto «un vero sforzo di sperimentare strategie per valorizzare di più autonomia e protagonismo dei ragazzi».

I metodi

Secondo i questionari, «il 91% degli studenti dichiara di avere trascorso tra le 5 e le 6 ore al giorno collegato in video per attività in sincrono», è spiegato in una nota della Fondazione Agnelli. E «solo l’8% delle scuole ha operato una ristrutturazione significativa del quadro orario, con maggiore spazio alle materie fondamentali o caratterizzanti dell’indirizzo». Nessun cambiamento di orario, nessuna modifica della didattica, come confermano le risposte: per «9 studenti su 10, lezioni in video, verifiche e compiti a casa sono state le uniche attività proposte da tutti i docenti, senza particolare differenza tra le materie». Ancora, «solo in un caso su 3 sono state proposte anche attività di ricerca che gli studenti potevano svolgere in autonomia e/o in gruppo, mentre in meno di un caso su 5 sono state sperimentate le più innovative piattaforme digitali che propongono giochi didattici, app ed esercizi interattivi per personalizzare i percorsi di apprendimento». Un quadro di scarsa innovazione didattica confermata da docenti e dirigenti scolastici.

Secondo la ricerca, «uno studente su 4 ha trovato più agevole interagire con i docenti in DaD che in presenza», ma tutti gli altri ritengono che «comunicazioni e interazioni siano peggiorate». In più, «la maggior parte degli studenti denuncia un maggiore senso di affaticamento (65%) dopo una giornata di scuola in DaD e una maggiore difficoltà a mantenere l'attenzione (73%)». In compenso, «gli studenti dichiarano di avere affrontato verifiche e interrogazioni in DaD con minore ansia rispetto a quelle in presenza e con un rendimento migliore». Ma il dato potrebbe essere condizionato dalla maggiore facilità di suggerire o copiare don la DaD, ammessa dal 70 per cento dei ragazzi.

Il rendimento

Dall’esame dei questionari, emerge che «due studenti su 3 affermano che i loro voti non sono cambiati rispetto a quelli che avrebbero ricevuto in presenza, dall’altro», ma soltanto «il 57% in media risponde di avere imparato all'incirca quanto avrebbe fatto a scuola. Questa percentuale cala al 46%) per gli studenti che non hanno grande fiducia nei propri mezzi e nelle proprie capacità di apprendimento». A questo fattore può essere collegato il rischio di abbandono della scuola. Secondo la ricerca, «la previsione che l’abbandono cresca nella propria scuola è presente in meno di un terzo delle risposte, mentre la percentuale cresce moltissimo (52% per i docenti, addirittura 68% per i dirigenti scolastici) quando riguarda il sistema scolastico italiano».

Le competenze

Docenti e dirigenti scolastici hanno visioni quasi opposte riguardo alle competenze DaD di chi siede dietro la cattedra. Dai questionari emerge che «l’85% degli insegnanti dichiara di avere competenze più che sufficienti o del tutto adeguate per le esigenze didattiche richieste dalla DaD, ma i dirigenti scolastici sembrano porre l’accento assai più sui bisogni formativi dei propri professori ancora da colmare».

Spiega Adriana Di Liberto (Centro Crenos – UniCa): «La formazione dei docenti è stata svolta soprattutto per migliorare le competenze nell’uso delle piattaforme informatiche, ma molto meno per sviluppare competenze relative alle metodologie didattiche e di valutazione specifiche per un contesto DaD. Inoltre, la formazione è stata effettuata perlopiù con risorse interne, con il probabile risultato che si sia operato in modo più efficace laddove le condizioni di partenza erano già migliori che altrove. Vi è quindi il rischio che anche il modo in cui è stata impostata e gestita l’organizzazione della DaD nelle scuole superiori Italiane possa influire negativamente sulle già troppo ampie disuguaglianze educative del nostro Paese».