Gkn, notte in fabbrica per gli operai contro i 422 licenziamenti. La viceministra Todde contro l’azienda: “Comportamento indegno”

Levata di scudi istituzionali contro la Gkn all’indomani della decisione dell’azienda di licenziare 422 dipendenti senza preavviso. «Abbiamo aperto le porte a predatori che promettono investimenti e sviluppo ma in realtà saccheggiano territori» attacca il presidente di Confartigianato Firenze, Alessandro Sorani, mentre il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo dice: «E’ inaccettabile che lo Stato dia incentivi a chi poi sposta le produzioni altrove. Dobbiamo impedire che soldi pubblici vadano a queste aziende e nello stesso tempo chiederne la restituzione».

«E' stata una doccia gelata - spiega Mazzeo - altrimenti saremmo intervenuti per prevenirli cercando con impresa e sindacati una soluzione. Ad esempio, alla ex Continental abbiamo finanziato con i fondi Ue e regionali corsi di riqualificazione professionale per i dipendenti che producevano iniettori che non servivano più e adesso produrranno motori elettrici. In questo caso invece l'azienda con un'azione unilaterale decide di mettere in crisi centinaia di famiglie senza alcun allarme preventivo. Ha ragione il Presidente Giani a chiedere l'intervento del Governo e del Ministro allo Sviluppo Economico Giorgetti perché si tratta di una vertenza nazionale».

Per la viceministra al Mise, Alessandra Todde «l'atteggiamento del gruppo Gkn che mette i lavoratori a conoscenza del fatto compiuto con una email non è degno di un Paese civile». Sindacati e partiti politici chiedono dunque un deciso intervento del governo.

Nella lettera con cui la Gkn ha annunciato il licenziamento dei lavoratori, la società ha detto che le previsioni di fatturato dello stabilimento di Campi Bisenzio per il 2025 si attestano a circa 71 milioni di euro, importo inferiore di circa il 48% rispetto ai livelli di fatturato del 2019, prima della pandemia: «La prospettiva è quella di una non sostenibilità dello stabilimento di Campi Bisenzio» da cui si è giunti alla «indifferibile e irreversibile decisione di chiudere lo stabilimento e cessare ogni attività presso di esso». La società, continua la lettera, "non è nelle condizioni di ricorrere all'utilizzo di ammortizzatori sociali". Nello stabilimento lavorano 422 persone a tempo indeterminato: quattro dirigenti, 16 quadri, 67 impiegati e 335 operai.

Intanto, una cinquantina di lavoratori hanno passato «una notte tranquilla» all'interno dello stabilimento Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). I dipendenti, con le Rsu e i sindacati, hanno aperto ieri un'assemblea permanente all'interno della fabbrica che produce semiassi per automobili dopo la notizia del licenziamento di tutti i 422 dipendenti.

Dall’annuncio dei licenziamenti, sono state numerose le manifestazioni di vicinanza espresse ai lavoratori di Gkn. E Sandro Fallani, sindaco di Scandicci (in provincia di Firenze, ndr) è stato il primo ad aprire la staffetta dei primi cittadini metropolitani allo stabilimento di Campi Bisenzio: «Qui vedo lavoratori maturi, scossi che hanno subìto una decisione inaspettata e inaccettabile nelle forme e nei modi. Abbiamo un esempio di capitalismo aggressivo che con una mail manda a casa 422 persone dopo un anno di pandemia, è una situazione che non afferisce soltanto a questo stabilimento e questo territorio, ma tocca un equilibrio più generale».

«Auspico che con l'impegno di tutte le parti interessate e delle istituzioni si possa aprire un dialogo e trovare una soluzione che metta al centro le persone, la dignità del lavoro, il bene comune» ha fatto eco l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori.