Rissa nel napoletano con coltelli, un morto

E’ accaduto a Pozzuoli. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto nessuna delle persone coinvolte era presente. In cinque sono stati trasportati all'ospedale San Paolo del quartiere di Fuorigrotta in ambulanza.

Il motivo che l'ha provocata è ancora ignoto. Quello che è certo è che la rissa che è scoppiata alle 19 circa, a Pozzuoli, nel Napoletano, in via Pisciarelli, è finita con la morte di un uomo. La violenza è stata segnalata al 112 da alcuni cittadini, ma quando i carabinieri sono arrivati, nessuna delle persone coinvolte era presente. In cinque però erano stati trasportati all'ospedale San Paolo del quartiere di Fuorigrotta a Napoli in ambulanza. Durante il tragitto verso il pronto soccorso uno di loro, un 45enne, e' deceduto per ferite di arma da punta e taglio riportate. Indagini in corso. Si cercano eventuali immagini da sistemi di videosorveglianza, e saranno ascoltati, compatibilmente alle loro condizioni fisiche, gli altri quattro feriti.