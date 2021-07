Scontro fra treni sulla Corato-Andria, a 5 anni dalla tragedia la sorella di una vittima: “Vogliamo Giustizia”

ANDRIA. Sono passati cinque anni dalla tragedia provocata dal terribile scontro frontale tra due treni delle Ferrovie Bari-Nord, gestite in concessione dalla società Ferrotramviaria, che viaggiavano sullo stesso binario nel tratto tra Andria e Corato il 12 luglio del 2016. Morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite. Quest'anno l'anniversario coincide con una delle udienze del processo in corso davanti alla Corte di Assise del tribunale di Trani che si sta trascinando lentamente da aprile del 2019 anche a causa del Covid (ma non solo), tra continue interruzioni e ripartenze. In questi anni c'è stato, dopo la ricusazione, perfino il cambiamento del collegio dei giudici. Le sedute si stanno tenendo negli ultimi tempi nell'Auditorium «Monsignor Pichierri» della Chiesa San Magno a Trani dopo la peregrinazione in diverse sedi. Si teme anche qualche contraccolpo e ritardo per il possibile trasferimento di uno dei due magistrati dell'accusa, anche se dalla Procura sono giunte rassicurazioni ai familiari delle vittime. Il rischio prescrizione, come per altre tragedie simili, esiste. «Il dolore per me non si prescrive mai», spiega Anna Aloysi, sorella di una delle vittime, Maria Aloysi, che ha fondato una associazione in ricordo della congiunta. «In Italia - aggiunge - la Giustizia non funziona da decenni, si finge di riformarla ma in realtà non avviene nulla e si preferisce favorire gli interessi corporativi che ruotano intorno ad essa a scapito dei cittadini che di fatto, con i tempi lunghi dei processi, non hanno Giustizia. Se un giudice sbaglia deve pagare di tasca sua insieme allo Stato, cosi i giudici si sentiranno in dovere di fare veloce e fare bene».

Leggi anche Scontro fra due treni in Puglia, 27 morti e 50 feriti. “Forse un errore umano”. Trovata la scatola nera

L'associazione si batte «con rabbia per la sicurezza, che in Italia non viene applicata con serietà e determinazione. In 5 anni non è cambiato niente, gli incidenti continuano ad avvenire, non solo nel mondo del trasporto ferroviario, ma anche sulle funivie o sulle strade per la scarsa o nulla manutenzione, sembra che non importi a nessuno la questione sicurezza. C'è bisogno di fare rumore e lottare - spiega Aloysi - come hanno fatto le famiglie delle vittime della strage di Viareggio, mentre il disastro ferroviario tra Andria-Corato del 12 luglio 2016 è stato già dimenticato da tutti». «Voglio anche fare una dedica a mia sorella Maria - continua - per tutto quello che ha fatto per me. Anche se non è più presente su questa terra, mi ha lasciato ricordi meravigliosi che custodisco per sempre nel cuore. Vorrei che il suo sacrificio insieme a quello di tante altre vittime, sia un punto di partenza per riformare tutto il sistema di controllo e di manutenzione ad ogni livello. A ritardare ancora di più la vicenda giudiziaria è arrivata anche la pandemia di cui anche io sono stata vittima, infatti sono stata ricoverata per una grave forma di covid, non potevo respirare, ho dovuto utilizzare l'ossigeno, fare degli esami molto fastidiosi». Alla fine ne è uscita, segnata nello spirito e nel corpo ma non fiaccata nei suoi propositi. «Quello che più di tutto mi ha dato la forza, è stato il desiderio di vedere in galera i responsabili della morte di mia sorella e di tutte le altre persone decedute. Non avrò pace fino a quando non saranno chiarite le responsabilità e nutro un'utopistica speranza di vedere un giorno sparire quel maledetto binario unico».

Leggi anche Chiuse le indagini sulla strage dei treni fra Andria e Corato, 19 indagati

Intanto in questi giorni sono state programmate varie iniziative in ricordo delle 23 vittime. Questa sera verrà celebrata una messa di suffragio all'Oratorio Salesiano di Andria, nella quale risiedevano molte di loro, a cui parteciperà il sindaco della città Giovanna Bruno. Lunedì il primo cittadino ricorderà la tragedia alle 9,30, sulle rotaie di Ferrotramviaria nel tratto per Corato, deponendo proprio sul luogo dello scontro un cuore di fiori. Bruno poi raggiungerà Bari alle 11 dove parteciperà alla cerimonia in ricordo delle vittime del disastro ferroviario nei pressi della lapide commemorativa all'interno del perimetro della fontana di piazza Moro, di fronte alla stazione centrale. Alle 11,05, orario dello scontro tra i due convogli, il sindaco del capoluogo pugliese Antonio Decaro deporrà una corona di fiori e osserverà un minuto di silenzio insieme ai primi cittadini delle comunità cui appartenevano alcuni dei 23 morti. «Nel tempo - ha sottolineato il sindaco Bruno - struttureremo anche altre forme di commemorazione, coinvolgendo scuole ed associazioni. Ciascuna delle 23 vittime rappresenta un mondo, uno spaccato di quotidiano in cui ognuno di noi può ritrovarsi e che merita di essere conosciuto e valorizzato. Il 12 luglio è anche il giorno di un'altra udienza del processo in corso, che seguiamo con attenzione. Il ricordo è solo uno degli aspetti della tragedia che ci ha colpito. Le famiglie sentano sempre la vicinanza di questa Amministrazione».

Leggi anche Cosa ha causato l’incidente in Puglia? Tutto quello che c’è da sapere sul disastro ferroviario

Sono 18 gli imputati al processo per la strage (17 persone fisiche e la società Ferrotramviaria come persona giuridica), accusati a vario titolo, dei reati di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose, omissione dolosa di cautele, violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e falso mentre la società Ferrotramviaria, imputata come persona giuridica, risponde dell'illecito amministrativo dipendente dai reati commessi da vertici e dirigenti. Parti civili nel procedimento, solo nei confronti dei 17 imputati (persone fisiche), sono la Regione Puglia, i Comuni di Corato, Andria e Ruvo di Puglia e le associazioni Acu e Anmil, oltre ai parenti delle vittime e ai passeggeri sopravvissuti. Tra gli imputati i vertici e i dirigenti della Ferrotramviaria, i capistazione di Andria e Corato e l'unico capotreno sopravvissuto.

A determinare lo scontro probabilmente fu un errore umano nel sistema del cosiddetto blocco telefonico, cioè la comunicazione telefonica (tramite fonogramma) tra le due stazioni, ritenuto obsoleto e insicuro dalla Procura di Trani. Ma anche, secondo l'ipotesi accusatoria, una serie di concause e leggerezze organizzative e la mancata applicazione da parte della società di aggiornati sistemi di sicurezza, in particolare il segnalamento automatico Scmt (sistema di controllo marcia treno) che consente di sopperire in tempo ad eventuali errori umani o tecnologici. Il bilancio della tragedia fu aggravato dalla velocità che si raggiungeva in quel tratto e dalla circostanza sfortunata che uno dei due treni al momento dell'impatto aveva appena lasciato una curva. I due macchinisti si ritrovarono davanti all'improvviso l'altro convoglio e poterono fare ben poco per evitare lo scontro frontale. Il raddoppio della linea, ovviamente, avrebbe evitato la tragedia.