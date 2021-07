Milano, non gli piace la diagnosi e accoltella il chirurgo in ospedale: arrestato un uomo di 75 anni

MILANO. A farlo arrabbiare sarebbe stato il parere del medico durante una visita vascolare. Al punto che il paziente 75enne ha impugnato un coltello con la lama di venti centimetri e accoltellare il chirurgo che lo aveva visitato. Il tentato omicidio del medico, di 65 anni, si è consumato nei corridoi degli ambulatori del Policlinico di San Donato, nell’hinterland di Milano.

La coltellata ha reciso l’arteria femorale del professionista che, sottoposto a un intervento d’urgenza, è fuori pericolo di vita ma ancora in prognosi riservata solo grazie all’intervento immediato dei colleghi. A colpirlo, poco prima delle 14 di oggi, un uomo di 75 anni, con precedenti per minaccia e ingiuria che è stato arrestato.

Sentito dai carabinieri della compagnia di San Donato, l’indagato ha raccontato di essere stato visitato in ospedale un mese fa. Così, senza effettuare alcuna prenotazione, i medici gli avevano detto di tornare oggi per un controllo. E così ha fatto. Ma il parere medico fornito nel corso della visita non gli è piaciuto per niente. E’ uscito dall’ambulatorio sbraitando e, quando nei corridoi ha rivisto il chirurgo, lo ha colpito.



Non è chiaro se il 75enne si sia portato da casa il coltello da cucina, ora sotto sequestro, ma al momento appare la ricostruzione più probabile.