Il Tribunale condanna Ats Milano e il Niguarda: «Dovete curare gli europei senza Ssn»

Un intervento al cuore, l’indigenza conclamata, la cura cui sottoporsi con regolarità. Tutto negato perché straniera irregolare di origini romene. È la storia di L., classe 1968, operata al cuore nel 2015: l’ospedale milanese presso cui era stata sottoposta all’intervento le aveva impiantato una protesti mitralica meccanica ma dal giorno dopo le dimissioni la donna non era più stata sottoposta a controlli. Perché l’ospedale chiedeva di farlo dopo il pagamento della prestazione ma lei era indigente e non poteva permetterselo. Così lei si era rivolta all’Ambulatorio Mobile della ong Emergency il quale ha constatato che la paziente, a tre mesi dall’intervento, non era ancora stata presa in carico da nessuna struttura sanitaria. Nessuna cura, dunque, per lei. Ora però il Tribunale di Milano ha condannato, lo scorso 2 luglio, Ats Milano e Asst Niguarda a farsi carico di tutte le prestazioni sanitarie essenziali della donna seppur priva di residenza e dei requisiti per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

A proporre il ricorso a novembre 2020 contro i due enti regionali – e la stessa Regione Lombardia, che è una delle poche che non applica l’accordo del 2012 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni – è stata la stessa Emergency con il supporto legale di Asgi, l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. «La nostra richiesta – spiega l’avvocato di Asgi Marco Paggi – era che la signora L. avesse il diritto, pur essendo una extra comunitaria non regolare, di essere presa in carico per le cure essenziali che rientrano nei Lea (livelli essenziali di assistenza, ndr). Anche perché questo diritto è previsto sia dall’articolo 32 della Costituzione, che garantisce le cure a chiunque si trovi sul territorio italiano, che dall’articolo 35 del Testo Unico, che assicura cure essenziali e urgenti anche a carattere continuativo a chi è indigente». Per la signora L. tutto ciò non era avvenuto.

«Purtroppo - spiega il dottor Emanuele Longo, medico dell’Ambulatorio mobile di Emergency – il deterioramento di una protesi valvolare cardiaca, o una sua disfunzione, può causare un alto tasso di mortalità. Inoltre, le terapie farmacologiche a cui è sottoposta la signora dovevano essere monitorate costantemente per evitare l'insorgere di complicanze, quali possibili emorragie nel caso della terapia anticoagulante orale. Per questa ragione, i controlli specialistici, come le visite cardiologiche o l'ecocardiografia o gli esami del sangue, dovrebbero essere periodici oppure il più precoci possibili, per identificare l'insorgenza di problemi». La donna, quindi, era a tutti gli effetti una paziente cui dovevano essere garantite le cure essenziali. Mentre per Ats Milano e per la Asst Niguarda la signora doveva essere sottoposta a semplice «monitoraggio». Da Niguarda infatti hanno continuato a rifiutare la presa in carico della paziente.

«Sono stati necessari due anni e due ricorsi (il primo risale al 2019 ma venne rigettato, ndr), ma la sentenza obbliga per la prima volta Ats e Asst a riconoscere il diritto alle cure essenziali indipendentemente dalla situazione amministrativa ed economica dell’assistito», commenta Alessia Mancuso, dell’area legale di Emergency.

L’inghippo di tutta la questione – che riguarda in tutta la Lombardia e in molte altre regioni migliaia di persone, perlopiù badanti, che ora potrebbero essere interessate da un ricorso più ampio a cui Asgi con Emergency sta lavorando – sta nel fatto che Regione Lombardia non ha ratificato l’accordo del 2012 sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni e che fornisce indicazioni per la corretta applicazione della normativa sull’accesso alle cure dei cittadini stranieri proponendo di adottare il tesserino/codice Eni (Europei Non Iscritti) per i cittadini europei privi di residenza e dei requisiti per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale: in questo modo l’accesso alle prestazioni urgenti ed essenziali verrebbe garantito in condizioni di parità con gli italiani, così come accade per i cittadini extra-UE in possesso di tessera Sts (stranieri temporaneamente presenti).