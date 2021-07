I 99 Posse condannati per diffamazione contro Salvini: "Perenne campagna elettorale, per noi parla la musica"

«Il 28 tutti in piazza contro Salvini. Perché Salvini è, come si dice a Napoli, una lo**a e deve essere preso a calci nel dere***o ogni volta che mette piede nelle strade della città». Sono queste le parole incriminate per le quali sono stati condannati per diffamazione Luca Persico e Marco Messina, due dei quattro componenti dei 99Posse che, sei anni fa, dai loro profili Facebook avevano attaccato il leader della Lega.

L'offesa

«È da un po' che ho imparato che cosa voglia dire in napoletano l'offesa "Si na lo***a" (in dialetto significa melma e affini, ndr) Il giudice mi ha ripreso, dicendomi che non si possono ripetere le parolacce in aula - aveva dichiarato il politico destinatario dell'offesa in occasione della prima udienza del processo, lo scorso marzo-. Minacciare di prendere a calci una persona dicendogli che non può presentarsi in un luogo non rientra nella libertà di critica. Detto ciò, per me se i 99 Posse chiedono scusa e versano mille euro a una qualsiasi associazione di volontariato del territorio la vicenda è chiusa perché i tribunali hanno cose più importanti di cui occuparsi». Dopo quattro mesi il nuovo commento in un post di rivalsa: «Allora non è proprio sempre colpa di Salvini».

Ieri la sentenza di primo grado. Il frontman del gruppo Persico, conosciuto come 'O Zulù, e il musicista-compositore Messina «dovranno pagare 8mila euro più un risarcimento e le spese legali per alcune frasi contro Matteo Salvini pronunciate nel 2015, alla vigilia di un comizio del leader della Lega a Napoli - si legge in una nota del partito - in cui gli rivolsero frasi offensive e minacciose per impedirgli di arrivare in città. La decisione è del Tribunale di Napoli (presidente Antonio Palumbo, ndr).Tra 90 giorni ci saranno le motivazioni».

Assolti gli altri due imputati componenti della band, Sasha Ricci e Massimiliano Iovine.

L'inpugnazione

«Siamo soddisfatti, lo scudo dell'arte invocato dai 99Posse non protegge e non legittima ogni messaggio e in particolare quelli di odio alla persona» sottolinea l'avvocato di Salvini, Claudia Eccher. Si dice soddisfatto anche il legale della band partenopea Rosario Marsico che non depone le armi e annuncia l'impugnazione della sentenza dinanzi alla Corte di Appello: «È una multa, con pena sospesa, a fronte di una richiesta di 10 mesi da parte del pubblico ministero». «Suscitano meraviglia i toni trionfalistici del signor Salvini - continua - è bene che la Lega e il suo leader se li riservino dopo il passaggio in giudicato della sentenza: un rappresentante politico che siede in Parlamento sa bene che è solo una sentenza di primo grado».

Il tweet della band

Su Twitter il no-comment del gruppo napoletano: «Avremmo tante cose da dire in merito alla nostra condanna in primo grado, ma preferiamo aspettare gli altri due gradi di giudizio e soprattutto vogliamo evitare di contribuire alla perenne campagna elettorale del querelante, consapevoli che di questo si tratta».

«Preferiamo che si parli di noi per la musica che facciamo e per le battaglie che decidiamo di sostenere, battaglie serie al fianco di chi lotta per un mondo migliore e non incentrate sulle manie di protagonismo di qualcuno» aggiungono i 99 Posse che lo scorso aprile per celebrare i 30 anni di attività avevano pubblicato il singolo “Comanda la gang". Con tanto di copertina affollata dalle caricature del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di Matteo Renzi, di Mario Draghi e dell'immancabile Matteo Salvini.