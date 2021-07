Tragedia a Cagliari, morte un sub di 20 anni durante un’immersione

Tragedia nelle acque del Poetto di Cagliari. Un giovane sub è stato trovato morto, forse a seguito di un malore durante una immersione senza bombole. Le generalità della vittima non sono state ancora diffuse. L'allarme è scattato su segnalazione degli amici del sub che non lo hanno visto risalire dopo una immersione nelle acque antistanti la Sella del Diavolo.

Sul posto sono state inviate subito una motovedetta e un gommone della Guardia costiera e in volo si è alzato anche l'elicottero della Capitaneria. Il giovane si era allontanato dalla costa a bordo di un gommone con altri cinque amici. Arrivati vicini alla Sella del Diavolo si sono tuffati per l'immersione. Non vedendolo risalire è scattato l'allarme.

Purtroppo il corpo del sub è stato trovato in tarda serata vicino al porticciolo di Marina Piccola. Al momento non è chiaro cosa sia potuto accadere al sub 20enne, forse il ragazzo ha avito un malore mentre era in immersione, oppure mentre cercava di tornare in superficie.