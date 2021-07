Il Green Pass di Macron divide la Francia, Meloni: “Delirante seguire il modello francese”

Boom di richieste: un milione di francesi hanno prenotato una dose, oltre 2mila appuntamenti al minuto per chi si deve ancora vaccinare. Un record assoluto dall'inizio della campagna che sta continuando anche in queste ore. In Europa è già obbligatorio in Austria e Grecia

In Francia la decisione annunciata dal presidente Emmanulel Macron di imporre restrizioni ai non vaccinati ha provocato un boom nelle prenotazioni per immunizzarsi. «Abbiamo registrato 20 mila appuntamenti per minuto, un record assoluto dall'inizio della campagna ed è continuato durante la notte e in mattinata», ha sottolineato Stanislas Niox-Chateau, a capo di Doctolib, il principale sito che si occupa delle prenotazioni. In totale, 926 mila persone si sono prenotate per il vaccino anti-Covid, il 65% di loro è sotto i 35 anni. Macron, infatti, ha annunciato che chiunque voglia uscire per andare al ristorante o in un locale, prendere un treno o fare compere in un centro commerciale, così come andare a un concerto, al cinema o a teatro, dovrà mostrare il pass vaccinale che dimostra la sua immunizzazione o un tampone negativo. Accade già in altri Paesi dell’Unione Europea, come Austria e Grecia.

Covid, Macron: "Da agosto pass sanitario anche per accedere a bar e ristoranti"

La risposta della Meloni: «Raggelante»



È forte la risposta della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: «L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d'Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile».

Il favore del Pd

La parlamentare del Partito Democratico Paola De Micheli, invece, ha approvato: «Adottiamo anche in Italia la linea annunciata dal Presidente francese Emmanuel Macron di voler estendere il Green Pass per accedere a ristoranti, caffè e trasporti. Di fronte alla risalita dei contagi a causa delle varianti del virus, occorre ribadire un principio fondamentale a chi è ancora scettico: vaccinarsi è l'unico modo per proteggere noi stessi e gli altri, soprattutto le persone più fragili. Per questo è giusto riconoscere a chi si vaccina la possibilità di tornare a una vita normale. Occorre un di più di responsabilità anche per affrontare la stagione autunnale. L'annuncio di Macron ha già avuto un effetto: l'impennata nell'arco di poche ore delle prenotazioni del vaccino». «Macron ha fatto bene. La vaccinazione non e' un optional, e' l'unica strada per evitare nuovi contagi e nuove restrizioni. Sentire Meloni che definisce 'raggelante' questa decisione fa accapponare la pelle» ha scritto su Twitter Antonio Misiani, senatore e responsabile Economia e Finanze Pd.

Il presidente della Liguria Toti: «Sul Green Pass d’accordo con la Francia»

«Sul green pass sono d'accordo con la Francia. Da governatore, come potrei spiegare ai cittadini che si sono vaccinati che potrebbero dover di nuovo limitare le loro libertà, nonostante tanti sacrifici, per colpa di chi non si è voluto proteggere? Io mi sono vaccinato. Come me milioni di persone lo hanno fatto per senso civico, per la propria salute e quella degli altri». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «Non è un obbligo - prosegue il governatore - ma credo sia giusto, come ha scelto la Francia, impedire l'accesso a bar, ristoranti, cinema e tante altre attività a chi non ha il green pass o almeno il tampone fatto nelle ore precedenti. Perché queste libertà le abbiamo riconquistate soprattutto grazie a chi quel vaccino l'ha fatto. E non merita oggi di doverci rinunciare per colpa di chi è rimasto a guardare... e spesso a criticare».

Il presidente della Campania De Luca: «Noi lo abbiamo da 4 mesi»

«Il green pass l'abbiamo fatto 4 mesi fa in Campania anche se abbiamo un governo Nazionale che è molto distratto da questo punto di vista. La nostra carta di vaccinazioni la rilasciamo dopo la seconda dose». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita all'ospedale San Pio di Benevento. «Avrebbero potuto seguire l'esempio della Campania sia il governo italiano che il governo francese - aggiunge De Luca - e avrebbero risolto i problemi e quindi andremo avanti così avremo la tessera di vaccinazione che consentirà di viaggiare con tranquillità di prendere l'aereo, i treni, di andare al cinema, teatro, ristoranti, però dobbiamo completare la vaccinazione».

Fontana: «Non si deve incentivare il Green Pass, campagna vaccinale va già bene»

Dopo un iniziale dichiarazione che sembrava favorevole, Fontana ha precisato: «Io non ho detto che si debba incentivare il green pass. Ho detto che, laddove è stato previsto, siamo nelle condizioni di poterlo applicare perché la nostra campagna vaccinale sta andando molto bene. Tutto lì». Così, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha precisato quanto aveva in precedenza detto a proposito del green pass. «Non è che io chieda l'utilizzo del green pass per andare al ristorante - ha aggiunto -. In questo momento, oltre a non essere possibile in Italia per Privacy, in Lombardia non ce ne è bisogno anche perché le adesioni alla nostra campagna sono sopra la media nazionale».