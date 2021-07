A Genova scoperti 1.500 “furbetti” del reddito di cittadinanza. Danno all’Inps per 3,5 milioni

La Guardia di finanza di Genova ha scoperto oltre 1.500 “furbetti” del reddito di cittadinanza per un danno all'Inps che sfiora i 3,5 milioni di euro. I finanzieri hanno appurato che a percepire il sussidio erano soprattutto cittadini extracomunitari del centro storico che avevano presentato domanda ai Caf senza avere i necessari requisiti, come la residenza e il soggiorno sul territorio nazionale per dieci anni di cui gli ultimi due continuativi. L'indagine nasce nell'ambito dell'intensificazione dei controlli delle Fiamme Gialle decisi in più riunioni in Prefettura in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di contrastare l'illegalità diffusa nel centro storico di Genova.

Gli investigatori, coordinati dalla procura, hanno incrociato le informazioni delle banche dati con quelle della questura e dell'Istituto di previdenza. Dalle indagini è emerso, così, che le somme percepite indebitamente ammontano a 3.458.736 euro, somme che proiettate sull'intero periodo di erogazione di 18 mesi avrebbero raggiunto quota 11,88 milioni di euro. I finanzieri hanno anche scoperto che i beneficiari, invece di acquistare beni di prima necessità, hanno monetizzato l'importo accreditato sulla card emessa dalle Poste, attraverso alcuni commercianti compiacenti dei vicoli.