Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 luglio: 2898 nuovi casi e 11 decessi. Indice di positività all’1,4 per cento

Si avvicinano a quota tremila i contagi in Italia, oggi 2.898 contro i 2.455 di ieri, mentre il tasso di positività sale di un altro decimale portandosi all’1,4%. Sono 11 i decessi ma risalgono i ricoverati nelle terapie intensive, più 8 mentre c’è un letto in meno occupato nei reparti di medicina.

In Piemonte da 68 i contagi salgono a 115 mentre il tasso di positività resta stabile allo 0,5%.In Lombardia da 381 i casi passano a 399 con tasso però stabile all’1,1%.Il Veneto segna un altro aumento di casi Covid, 425 (ieri 318) i nuovi positivi in 24 ore, che portano il totale a 427.747. Vi sono anche 2 decessi, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 11.626 morti tra ospedali e case di riposo. Sale di un paziente il numero dei ricoverati (234) e rimangono invece invariati i posti occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive (18). L’incidenza dei casi settimanali ogni 100mila abitanti lievita a 33, sempre più vicina alla quota 50 che manda in giallo.

In Emilia Romagna i contagi passano da 167 a 200 mentre il tasso di positività dal 2,3 sale al 2,6%.

Lieve flessione dei casi in Toscana, oggi 169, appena 4 meno di ieri ma con il tasso di positività che dal 2,8 sale al 3%I contagi da Covid-19 aumentano soprattutto tra i giovani.

Nel Lazio casi in salita da 353 a 443 con il tasso di positività che sale di un punto percentuale arrivando al 5% mentre l’incidenza dei casi è a 29,2.

Peggiora la situazione nelle isole. In Sardegna i casi salgono da 112 a 386, il tasso di positività dal 2,9 al 4% e l’incidenza dei casi è oramai a 35,4.

In Sicilia contagi in saluta da 353 a 386 con tasso di positività che dal 2,9 sale al 4% mentre l’incidenza dei casi è a 35,4.

Se questo è il trend in Italia non va meglio in Europa dove l’agenzia Ue per le malattie prevede comunque un forte aumento dei casi di Covid, quasi cinque volte di più, entro il 1 agosto rispetto ai livelli della settimana scorsa. In particolare, secondo il rapporto settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) si registreranno 420 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti, rispetto a poco meno di 90 della scorsa settimana.

Torna intanto il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove restrizioni partiranno dal weekend.

L’Italia, dal canto suo, registra una crescita esponenziale rispetto alla percentuale di casi positivi rilevati tra tutti i tipi di tamponi i cui incrementi raddoppiano ogni 5-6 giorni. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). «Negli ultimi 21 giorni si osserva una crescita esponenziale con tempo di raddoppio degli incrementi tra 6 e 7 giorni della percentuale dei positivi ai test molecolari sui dati cumulati delle 14 regioni-province autonome che forniscono separatamente i positivi ai molecolari e agli antigenici».

A spingere i contagi è la variante Delta della quale sono stati riscontrati i primi quattro casi in Valle d'Aosta. Si tratta di soggetti maschi, maggiorenni, residenti nella regione alpina, fa sapere Usl. «Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria a domicilio e sono in buone condizioni cliniche», aggiunge l'azienda sanitaria.

Rsa ancora blindate per parenti e ospiti. «Nonostante l'ordinanza del Ministro della Salute dello scorso 8 maggio e la successiva norma, inserita nella legge di conversione del decreto Covid di aprile abbiano stabilito il ripristino su tutto il territorio nazionale delle visite di familiari muniti di green pass all'interno delle RSA, RSD, hospice e strutture riabilitative e residenziali, ad oggi, secondo quanto denunciano i Comitati dei parenti degli ospiti delle strutture, a partire dal Comitato ORSAN, risulta che il 70% percento delle RSA non concede alcuna uscita temporanea. Neppure agli ospiti autosufficienti e muniti di certificazione verde Covid-19, mentre le visite vengono consentite soltanto una volta a settimana, a discrezione della struttura interessata, mai nel fine settimana, spesso l'unica finestra temporale idonea per molte famiglie, oltreché per una durata massima compresa tra i 15 e i 25 minuti. » Lo denuncia Lisa Noja, capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari Sociali alla Camera dei deputati.

La campagna vaccinale nel frattempo va avanti ma attualmente «solo il 65% della popolazione con età dai 12 anni in su ha effettuato la prima dose vaccinale a livello nazionale, con variabilità tra le varie fasce di età: 12-19 anni (24,69%), 20-49 anni (54,77%), 50-69 (75,10%), 70-79 (85,83%), over 80 anni (91,12%)». Lo rileva il report settimanale dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma (Altems). Monitorando il target ECDC/UE che chiede ai Paesi membri di raggiungere l'obiettivo del 70% della popolazione adulta, ad oggi, evidenzia il report, «è stato vaccinato l'88,2% dell'obiettivo dei circa 29 milioni da raggiungere al 22 Settembre 2021, pari a 25.286.020 persone vaccinate».

I nuovi parametri del rischio per le Regioni « tengano conto della popolazione vaccinata». A chiederlo è Dario Manfellotto, Presidente della Federazione dei medici internisti ospedalieri Fadoi, commentando i risultati dello studio presentato oggi dall'Alta scuola di economia e management sanitari Altems. «In una fase più endemica che pandemica dell'epidemia da Covid, con i reparti che fortunatamente ancora non risentono dell'aumento dei contagi, ben vengano nuovi modelli come quello sviluppato dall'Altems della Cattolica. Un modello molto interessante che calcola le soglie di rischio e permette di seguire con precisione l'evoluzione dell'infezione. Andrebbe unito - sottolinea Manfellotto - ad altri modelli come quello elaborato all'università Bicocca dal Prof. Corrao che stima invece la quota di popolazione realmente suscettibile di andare incontro a forme gravi di malattia».

«I nuovi criteri messi a punto da Altems - prosegue - da un lato esaltano il ruolo della vaccinazione nella lotta al Covid, dall'altro consentono comunque di agire tempestivamente, qualora all'aumento che si prospetta esponenziale dei casi dovesse corrispondere un aumento della pressione sugli ospedali. Inferiore sicuramente a quella delle precedenti ondate, ma comunque da scongiurare visto l'arretrato di prestazioni sanitarie da recuperare dopo il blackout imposto in passato dall'epidemia». Un rischio, conclude il presidente Fadoi, che «possiamo aggirare andando avanti spediti con la vaccinazioni, che restano l'arma più efficace per sconfiggere il virus, anche nelle sue forme mutate».